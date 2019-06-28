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蘇貞昌邀新北綠委餐敘　分析蔡英文初選勝出3大因素

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圖文 / 鏡週刊

行政院長蘇貞昌今（27日）午邀民進黨新北市區域立委餐敘，本刊調查，蘇貞昌在餐會中透露他曾在民進黨總統初選過程中鼓勵總統蔡英文要有信心，且還分析蔡能勝出有3大因素，包括蔡英文改變成為2.0、在同婚等議題上堅持價值並拿出政績，以及香港反送中效應推波助瀾。

蘇貞昌1月中旬上任行政院長後曾分批宴請民進黨團立委，他在擔任閣揆的立法院第一個會期結束後再邀立委餐敘，並從關係最密切的新北市開始，接下來也會分批邀請其他縣市綠委餐敘。與會綠委包括新北9位區域立委余天、林淑芬、吳秉叡、羅致政、張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘、江永昌、呂孫綾，還有去年曾參與新北市長輔選的不分區綠委施義芳、李麗芬，行政院祕書長李孟諺也參與這場餐會。

據轉述，蘇貞昌今天心情非常好，描述他在總統初選期間曾當面鼓勵總統蔡英文要有信心，初選一定能順利過關。蘇當時也以自身經驗，強調他擔任屏東縣長僅一任，很多想做的事情都沒辦法完成，但後來他做了2任8年台北縣長，到現在都還有很多讓新北市民懷念的政績留下來，民進黨目前僅執政3年多，勢必要尋求連任才能做得更多。

而蘇貞昌也分析蔡英文在初選勝出的原因，包括蔡英文自身改變，成為「蔡英文2.0」；此外，民進黨在去年9合1選戰敗選後，處於最艱困的狀態，但仍能堅持進步價值，完成同婚立法、堅持台灣主權等，拿出具體政績獲得民眾肯定、讓年輕支持者回流；最後，則是香港反送中事件的推波助瀾，讓蔡英文在初選中順利勝出。

蘇貞昌也勉勵各區域立委都要多幫忙總統選舉，立委選舉也要努力拚連任。他強調，目前民進黨的選情比去年11月24日時好很多，2020大選仍有機會繼續執政，但現在最重要的就是要繼續拚出政績，蘇也允諾行政院會在各項地方建設上鼎力協助。

巧合的是，原本今天中午總統蔡英文也邀約一批立委到官邸進行便當會，日前府方臨時通知立委延期，這場行政院長餐會才沒與總統餐會衝堂。


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