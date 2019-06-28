籲珍惜川習會面契機　環時：中方永遠拒絕不平等的協議

▲習近平與川普。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

川習會面在即，《環球時報》27日晚間發表社評指出，中美最終有沒有協議，中國都會捍衛核心利益，都會堅信並且遵循「把自己的事情辦好最重要」的道理，中國的態度是永遠都想要一個協議，永遠都會拒絕不平等的協議，「這與美國把它的施壓籌碼做得有多大沒有關係。」

社評寫道，美國總統川普日前宣稱，如果中美元首會晤無果而終，他將對其餘3000億美元中國商品加徵關稅，「美方這些天不停發聲，這本身就是焦慮的表現」，要想達成協議，就必須建立平等和相互尊重的原則，從中發現建設性的突破口。

▲大陸國家主席習近平抵達日本大阪出席G20峰會。（圖／路透）

社評認為，美方應該也知道，僅靠施壓從中國，得不到他們想要的東西，所以才有了稍早美方主動倡議的兩國元首通電話，和這次G20峰會期間的中美元首會晤，美方的貿易戰劇本已經演不下去了，華盛頓總說中國更想要一個協議，這是一種自我安慰的說法，「華盛頓最清楚它自己多著急。」

社評強調，如果對華貿易戰打了一年多，華盛頓對「用關稅嚇不倒中國」還沒有形成全面的認識，那更多恐怕是美方的悲哀。社評呼籲中美雙方珍惜這次G20峰會的契機，不要試圖把對方不可能接受的條件強加給對方，「事實證明，包括美國公眾在內的國際社會都希望從中美元首會晤上聽到好消息。」

►►中美貿易可能將停戰 南華早報：重啟能解決爭議的談判