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「乳癌」女性癌症發生率第一名　一起加入「粉紅應援團」挺癌友

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▲乳癌女力UP！雀巢飲沛挺妳，6/29誠品松菸舉辦支持病友活動。（影／ETtoday）

生活中心／台北報導

現代人壓力山大，趕公車趕上班趕打卡趕開會，下班要趕著回家煮飯帶小孩，還要趕著在隔天開會之前把老闆交代的事情處理完，隔天一樣要趕公車趕上班……，日復一日讓人身心疲憊，加上生活型態跟飲食習慣改變等等，長時間惡性循環，健康很容易就會出問題！

▲▼雀巢飲沛一起應援乳癌病友。（圖／卻巢飲沛提供）

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▲醫護人員響應雀巢飲沛號召，一同加入應援。（圖／雀巢健康愛家族，以下同）

根據衛生福利部國民健康署公布的資訊，無論在國際上或是台灣，乳癌皆為女性癌症發生率排名第一位的癌症，每年有將近萬位女性罹患乳癌，平均每日約31人確診。雖然亞洲的乳癌發生率較低，但於國民健康署最新的「癌症登記報告」中，卻顯示台灣乳癌年輕化的趨勢正在加速，有4成女性在20～50歲間罹患乳癌，且過去40年來年輕罹癌者已增加4倍之多。

確診的那一刻，相信當事人一定晴天霹靂，覺得世界很不公平、不禁要問「為什麼是我」，也擔心自己「還有多少時間」。生病固然是件令人很害怕的事情，但乳癌如果是初期就發現，經過治療後治癒率有60%～90%，早期乳癌的5年存活率可達9成以上，晚期的存活率則降至3成以下，所以定期檢查跟配合專業治療非常重要！

▲▼雀巢飲沛一起應援乳癌病友。（圖／卻巢飲沛提供）

▲雀巢飲沛號召網友一同穿上粉紅色，和醫護一起應援乳癌病友。

▲▼雀巢飲沛一起應援乳癌病友。（圖／卻巢飲沛提供）

▲及早發現及早治療，乳癌治癒率高。

網路上有不少曾罹患乳癌的網友現身說法，表示一開始得知自己確診為乳癌之後非常難以接受，一方面是對疾病的恐懼讓人難以相信主角是自己，另一方面是對於療程的不確定性感到焦慮，但是回家哭完之後，還是要好好面對、配合治療。

在與疾病戰鬥的過程中，除了要保有正向、健康的心態之外，更重要的事情，是讓自己的身體處在「可以戰鬥」的狀態，因為化療的副作用常常會讓患者承受不住痛苦，營養不良、口腔黏膜破損、口腔潰瘍、掉髮、腸胃道不適等，有許多患者即因化療後的不適而放棄化療，甚至是心態轉為消極，成為抗癌路上的一大阻礙。

許多乳癌患者對癌症營養不甚了解，甚至是還存有不正確的迷思：以蔬菜水果為主食、不可攝取過多熱量等，導致體重下降、體力變差、免疫力降低……。其實，罹癌更需注意營養補充，也應視個人狀況調整飲食，而非一味聽信網路上的說法，身為要對抗癌細胞的人，怎麼能沒有體力呢？

有親友罹癌的網友們也呼籲大家，如有感覺身體不對勁，千萬不要拖、也不要怕麻煩，一定要及早發現及早治療，並且調整生活作息、飲食習慣、增強免疫力，學習與癌症和平共處。

▲▼雀巢飲沛一起應援乳癌病友。（圖／卻巢飲沛提供）

▲醫護人員一同加入應援。

▲▼雀巢飲沛一起應援乳癌病友。（圖／卻巢飲沛提供）

▲快點穿上或戴上粉紅色，一起加入應援團。

癌症病友最需要的就是身邊親友的支持與陪伴，因此雀巢飲沛與乳癌病友協會一起舉辦「I impact 乳癌女力up，姊妹挺妳！」活動，邀請每一個關心身體健康、關心乳癌病友的你，一起穿上粉紅色讚出來！

除了在網路上號召「粉紅應援團」一起為病友打氣之外，雀巢飲沛將於6/29舉辦實體活動，不只為你的身體補充元氣，也要幫你的心加油打氣，快點邀請你的親朋好友一起來應援！

【現在就加入應援行列！】

1. 以你／妳最自然的POSE，搭配任何粉紅色系的服飾配件，拍下一張應援照

2. 將照片上傳至「I impact 乳癌女力up，姊妹挺妳！」活動專頁

3. 寫下想對癌友們打氣的話並Hashtag #Iimpact #乳癌女力UP

一起響應「I impact 乳癌女力up，姊妹挺妳！」►►► 

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關鍵字：乳癌,癌症,病友,應援

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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