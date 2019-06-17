活動邀請／ONE PIECE七月開展　海賊迷快進場冒險去！

App小組／活動報導

海賊迷有福囉！全台第一場規模最大，ONE PIECE 動畫 20週年紀念特展，即將在7月5日於台北松山文創園區盛大開展！擁有超高人氣的ONE PIECE動畫紀念特展是首場結合「五感體驗」的創意展覽，540度環繞劇場，24隻航海王夥伴現身，還原ONE PIECE 經典動畫場景，邀大家身歷其境體驗海賊王冒險故事！

點我下載App，邀你一起逛展去！

ONE PIECE動畫二十週年紀念特展結合AR特效，歡迎大家和最愛的海賊夥伴一起同框冒險合影，還有限定輕食區，讓大家品嚐草帽一行人最愛的食物！一起來場美食饗宴。結合「視覺、聽覺、知覺、觸覺及味覺」的五感特展，絕對有超越想像的感動，ETtoday特別邀請你一同進場，回顧草帽一行人二十年來的感動與羈絆！快下載新聞雲App，一起進場向偉大的航道前進吧！現場還有必買的限定版喬巴娃娃及獨家限量的九人小公仔組，6月20日至6月30日搶先預購公仔組，還送一隻隱藏版小公仔，超萌超可愛，就等你帶他們回家！

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▲ONE PIECE 動畫二十週年紀念特展獨家商品－限定版喬巴娃娃。（圖／主辦單位提供）



ONE PIECE 動畫 20週年紀念特展

日期：2019年7月5日（五）－2019年9月22日（日）

地點：台北松山文創園區4、5號倉庫

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我邀你一起去ONE PIECE特展 」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄參加資格喔！

【活動資訊】

◎活動時間：6月17日至6月21日2359止。

◎活動方式：填寫報名資料即有機會接受邀請進場看ONE PIECE動畫特展，一人限一組〈以手機號碼為準〉。

◎邀請方式：於活動結束後邀請幸運參與者進場看展覽，依報名資訊中填寫的地址寄出邀請卡，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~