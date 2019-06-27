影／美瀕海戰鬥艦「比林斯」號在加拿大擦撞貨輪　右舷橋翼輕微受損

▲比林斯號在2017建造完成下水。（圖／翻攝臉書／USS Billings-LCS 15）

軍武中心／綜合報導

美國海軍全新的瀕海戰鬥艦「比林斯」號（USS Billings LCS-15）日前在加拿大蒙特婁的港口內與一艘貨輪發生擦撞，經初步檢查結果顯示，軍艦的右舷橋翼輕微受損，並正在對損害進行全面評估，所幸船員都沒有傷亡。不過，目前並沒有另一艘貨輪的損害情況。

綜合外媒報導，比林斯號屬於自由級（Freedom class），建於2014年，2017年下水，於2019年2月1日在威斯康辛州由芬坎蒂尼集團的馬里蘭特海洋造船廠（Fincantieri Marinette Marine）交付給美國海軍。雖然洛克希德·馬丁公司是此船的主要承包商，但義大利造船廠芬坎蒂尼集團旗下的馬里蘭特海洋造船廠才是負責建造比林斯號的。

比林斯號與許多自由級瀕海戰鬥艦一樣，要先駛過五大湖和聖羅倫斯海道，才能進入大西洋。然而五大湖在冬天常遇冰封，所以航行時間只有在夏季，因此在出廠後會在加拿大蒙特婁待一段時間。

這艘瀕海戰鬥艦「比林斯」號，被作為濱海區域（靠近海岸）作戰的相對小型水面船隻，且具有小型攻擊運輸艦的能力。它除了具有反艦、反水雷的功能外，還可以搭載無人空中、水面和水下載具，更強調速度功能，可根據戰鬥任務類型靈活調整的模組空間。還有分析指出，雖然它的外形看上去很酷，功能聽起來也很炫，但是個「中看不中用」的紙老虎。