　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不用怕姊弟戀！這3對星座配起來最幸福　想開花結果就找他

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生活中心／綜合報導

越來越多人能坦然接受「姊弟戀」，不管是對男生女生來說似乎不像以前一樣在乎這麼多，反而很大方面對自己的感情選擇。《星座宝宝》整理出十二星座中，配對起來最幸福的三大星座，喜歡小鮮肉的妳，鎖定目標吧！

情侶,男生,女生,戀愛（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲不用怕姊弟戀！這3對星座配起來最幸福，想開花結果就找他。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

1.雙子男vs巨蟹女

請繼續往下閱讀...

先說說雙子座的性格，本身思維廣泛、眼界遼闊，面對保守且有規矩的巨蟹女，總會給予她不少新奇體驗，談戀愛過程中好像會發生很多無奇不有的驚喜，甚至逐漸改變了巨蟹沉悶安靜的個性，而年紀比較大的巨蟹女，面對喜歡就是全心全意的付出，也會非常愛護對方，展現出媽媽般的關愛，偶爾容忍雙子男的任性，相處起來非常適合。

2.處女男vs天秤女

大家都知道天秤座的女生顏值較高，做起事來相當有主見，如此優秀的她很容易吸引同樣追求完美的處女座。正當處女座男生無法按照自己步調完成事情時，年紀比較大的天秤女會展現成熟穩重的個性幫忙解決，消除種種負能量。加上處女男和天秤女都是屬於話多的人，這也表示他們之間一直會很有話題，可能偶爾鬥鬥嘴，成為一種相處模式。

3.魔羯男vs水瓶女

這個組合感覺不是很搭，但實際上卻是很和諧的一面，水瓶女的搞怪個性加上話少嚴肅的魔羯男子，這時女方就會特別對男方產生興趣，相處時間一旦久了便會被這份上進心及認真態度所吸引。另外魔羯男也會發現年紀大點的水瓶女，時而成熟、時而也會耍脾氣，如此多樣面貌，也同時成為吸引人的地方，很討人喜歡，這樣的一對相處下來，感情也會不斷加溫。

ET快訊
宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的
YAMAHA電動機車「EC-05」正式亮相！售價99800元

關鍵字：姊弟戀,星座,星座宝宝

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抓住了就別放手！最能「幫妻」星座TOP5　嫁給他們準沒錯

影／放心當吃貨！這4大星座「越胖命越好」　減肥什麼的先拋腦後吧！

內心小劇場演不完！最會「腦補」星座TOP4　小心腦袋忙到當機

男人眼中的肥羊4 ni？太傻太天真　這4個星座女「最好騙」

「最難養」3星座寶寶！　大師：射手座千萬不能管...網狂讚：太準了

影／魯到發亮！「最難脫單」的星座TOP6曝光　摩羯稱王：還是一個人好

腳指甲化膿急求診！醫師曝「正確剪法」一票人看傻　網震驚：剪錯30年

泰雅渡假村FUN暑假！推出入住折抵500元、泡湯44折雙重優惠

暑假出遊先筆記！觀光局曝25間「地雷旅行社」...你中了嗎？

百位OL齊推「連喝2週hen～有感」優酪乳健康新主張：嗯嗯順暢、幫腸道添好菌

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

郭台銘稱中華民國「最強外掛」! 喊三贏：高雄贏、台灣贏、中華民國贏

館長後悔「不知韓國瑜是這種人」　90秒道歉8次：現在還是很愧疚

腳指甲化膿急求診！醫師曝「正確剪法」一票人看傻　網震驚：剪錯30年

泰雅渡假村FUN暑假！推出入住折抵500元、泡湯44折雙重優惠

暑假出遊先筆記！觀光局曝25間「地雷旅行社」...你中了嗎？

百位OL齊推「連喝2週hen～有感」優酪乳健康新主張：嗯嗯順暢、幫腸道添好菌

不用怕姊弟戀！這3對星座配起來最幸福　想開花結果就找他

邀各界聲援！長榮空服6/28北上辦「罷工晚會」：協商有進展就不辦

「空服員專業在哪」！他翻出專業度排行…得到神奇編號5111　曝：國際認可

一場車禍腦傷臥床　妻一肩挑起重擔「現在該是換我回報他！」

快訊／午後雷陣雨來了！　北北基等6縣市發布大雨特報

長榮空服罷工影響27萬人　全航總籲民航局維護旅客權益

租個小島度假去！精選4間CP爆表小屋　每晚最低只要240元

不滿前男友糾纏女友　飛車衝撞再砍殺！無期徒刑定讞

中職／史上最年輕總教練　劉育辰：給球員更多發揮空間

和男友互看手機！她一打開驚見「上網喝茶紀錄」秒氣哭：還不只一個…

黃金鼠翹家逛大街　被抓包「傻眼石化」：妳怎麼在這？

腳指甲化膿急求診！醫師曝「正確剪法」一票人看傻　網震驚：剪錯30年

小確幸來了！雲端發票增開500元獎項組數40萬組　9、10月期可兌獎

柴見掃地機器人想吃掉「心愛被被」　叼毯竄逃大吼：走開啦！

回應川普加徵關稅說　耿爽：中國人從來不吃這一套！

哈登稱自己後撤步如同喬丹後仰跳投　對時代具有影響力

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

生活熱門新聞

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到..

最後24小時！準颱風聖帕路徑出..

空姐爆切心大雪事件　長榮回應了

罷工8天現轉機？交部盼月底落幕

蝦頭一拔「有詭異吻仔魚」專家解..

網傳偷拍空服員不雅片　被害空姐..

長榮教官喊話　內部Line訊息..

室友帶女友回來「唰唰唰」　大一..

33K男年存35萬　超刻苦生活..

長榮空服讓步！8大訴求前後比一..

罷工空服員提8大訴求　不爭禁搭..

臭嘴嬤銀行開噴「女生沒用」她神..

聖帕颱風今可能生成　吳德榮：下..

更多熱門

相關新聞

別惹他們！情緒跟翻書一樣星座Top4

有些人情緒平穩，和他們相處覺得穩重、放鬆；有些人情緒轉變相當大，翻臉跟翻書一樣快，令人措手不及。陸媒《第一星座網》分享，這4個星座情緒常說變就變，如果和他們相處，心臟就要大顆一點。現在就來看看，你周遭朋友是否也常這樣呢？

0627好星運開關│射手開好運，為雙子打打氣

巨蟹座常腦補起疑　到頭來沒人想聽

逼婚也沒用的星座　摩羯寧缺勿濫

最容易招來渣男的3個星座女！

讀者迴響

發燒話題

味全龍 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！

快訊／宋慧喬出聲了！認了離婚原因

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

宋慧喬淚訴婚姻痛苦　瘦到婚戒一戴就掉

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

美女作家下體飄異味！伸手一摸傻了

前AV女優全裸直播遭逮　為賺生活費

王中平離家1月　余皓然淚崩長腫瘤

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

宋仲基被爆劈腿小三正面曝光！是「宋慧喬閨蜜造型師」

宋仲基離婚聲明曝光！和宋慧喬N月前就分居

具荷拉洋裝整件滑落！Nu Bra掉出

更多

最夯影音

更多

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面