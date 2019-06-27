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越來越多人能坦然接受「姊弟戀」，不管是對男生女生來說似乎不像以前一樣在乎這麼多，反而很大方面對自己的感情選擇。《星座宝宝》整理出十二星座中，配對起來最幸福的三大星座，喜歡小鮮肉的妳，鎖定目標吧！

▲不用怕姊弟戀！這3對星座配起來最幸福，想開花結果就找他。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

1.雙子男vs巨蟹女

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先說說雙子座的性格，本身思維廣泛、眼界遼闊，面對保守且有規矩的巨蟹女，總會給予她不少新奇體驗，談戀愛過程中好像會發生很多無奇不有的驚喜，甚至逐漸改變了巨蟹沉悶安靜的個性，而年紀比較大的巨蟹女，面對喜歡就是全心全意的付出，也會非常愛護對方，展現出媽媽般的關愛，偶爾容忍雙子男的任性，相處起來非常適合。

2.處女男vs天秤女

大家都知道天秤座的女生顏值較高，做起事來相當有主見，如此優秀的她很容易吸引同樣追求完美的處女座。正當處女座男生無法按照自己步調完成事情時，年紀比較大的天秤女會展現成熟穩重的個性幫忙解決，消除種種負能量。加上處女男和天秤女都是屬於話多的人，這也表示他們之間一直會很有話題，可能偶爾鬥鬥嘴，成為一種相處模式。

3.魔羯男vs水瓶女

這個組合感覺不是很搭，但實際上卻是很和諧的一面，水瓶女的搞怪個性加上話少嚴肅的魔羯男子，這時女方就會特別對男方產生興趣，相處時間一旦久了便會被這份上進心及認真態度所吸引。另外魔羯男也會發現年紀大點的水瓶女，時而成熟、時而也會耍脾氣，如此多樣面貌，也同時成為吸引人的地方，很討人喜歡，這樣的一對相處下來，感情也會不斷加溫。