樂天點數App跨境打通線上線下　日本120萬通路據點可使用

▲樂天市場宣布為旗下的會員兌換機制「樂天超級點數」，推出專屬樂天點數App。（圖／台灣樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

日本樂天進一步擴展台灣樂天生態系，宣布推出「樂天點數App」，讓會員更容易兌換點數之外，未來也將直接串連日本的點數行動支付系統，不管是去大丸百貨、Bic Camera或麥當勞，可在日本當地超過120萬個線下通路據點折抵使用點數，直接當現金消費。

日本樂天為打造會員忠誠度，以點數回饋機制來串聯全球超過70種服務，據官方統計日本一年可發出價值超過2,000億日圓超級點數；台灣樂天調查數據中發現，會員每多使用一個樂天服務，年貢獻提高2.5倍。

在樂天生態圈中，點數扮演重要關鍵角色，橫向擴及旗下的每一種服務，皆可點數累積及折抵，同時也與其他有發行點數的業者策略合作，除了日本樂天點數，另外像是亞州萬里通、OPENPOINT、HAPPY GO、Hami Point、Ocard、PChome，皆可在線上雙向兌換。

不過台日點數雖然能跨境累兌，仍侷限於線上使用，而這次在台首度推出的「樂天點數App」，除了把「轉點」這件事變成行動化，近期更將整合線上線下通路，未來到日本玩，可以在當地超過120萬個實體通路據點，直接使用點數折抵消費，預計今年內推行，台灣特約合作的實體通路則是會逐步跟進。除了購物，樂天點數希望未來還能提供理財、繳費等服務，複製日本經驗，打造「點數錢包」消費概念，在台打造相同的經濟生態圈。