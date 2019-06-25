來回好幾趟「一直搭同公車」　他：忘了在中途下車

▲疑失智王姓老翁忘記回家的路，呆坐客運站。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市73歲的王姓老翁，25日來回搭乘桃園市往觀音區同一條路線的公車好幾趟卻未下車，奇怪行徑引起司機注意於是報警請求協助，警方最後利用人臉辨識系統查出老翁的身分，護送他返回途中的大園區住家。

警方表示，大園分局觀音分駐所上午接獲桃園客運司機報案，稱有一名老翁不斷搭乘往返觀音區至桃園區的5040路線公車，下車後又上車，來來回回好幾趟，問他要到什麼地方，老翁也回答不出來，疑似有失智情形，請員警到場協助。

▲警方利用人臉辨識系統幫老翁找到回家的路。（圖／大園警分局提供）

警員劉君瑋、郭政達獲報後前往客運站查看，發現老翁呆坐在休息區，員警上前關懷詢問，但老翁卻無法回答姓名及住處，身上也沒有攜帶任何證件，員警見老翁因天氣炎熱不斷冒汗，只好先將他帶返所休息；隨後利用人臉辨識系統查出王姓老翁的身分，順利聯繫上老翁的女兒，得知她就在大園埔心地區，於是開車護送老翁讓父女兩人得以團聚。

老翁女兒表示，父親平時與她們同住，白天家人外出上班後，父親經常獨自外出散步，因年紀大了有失智情形，有時會忘記回家的路，非常感謝員警熱心幫忙讓父親平安返家。