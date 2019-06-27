雲端最前線／韓國瑜陷資安危機　後院失火怎自救？

新聞節目中心／綜合報導

國民黨首場「國政願景電視發表會」25日落幕後，隨著第二場即將展開，各參選人已磨刀霍霍。不過，韓國瑜幕僚26日突爆有資安危機，據了解，疑似有人冒用高市輪船公司董事長黃文財名義，向市長室人員索取韓國瑜政見會講稿。且對方不僅一次試圖索取講稿資料，是否顯示韓內部的資安防護出現問題？值得關注。《雲端最前線》27日邀請前台北市議員楊實秋、前立法委員邱毅、高雄市議員黃紹庭、時事評論員鄭東元，與主持人楊文嘉一同探討國民黨黨內布局及走向。

對於冒名一事，韓國瑜表示，「已經跟電信警察報案，那警察同仁已經來為我們來做筆錄了，這個事情是茲事體大，怎麼可以切入我們辦公室人員的信箱？這很可怕、非常非常可怕，所以一大早我們市長辦公室就直接跟警察報案，現在已經正在做筆錄，我們希望警察、電信警察能夠查個水落石出，因為這個是很嚴重的問題。」

▲韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）



另外，根據黨內人士透露，「韓王關係」疑似有好轉跡象，因韓國瑜在國政願景電視發表會上發表的「塞子說」，其實是前立法院長王金平曾提過的方案，加上王金平日前曾稱韓國瑜為總統，並強調自己沒有口誤。國民黨2020這一局是否能勝出，關鍵一棋將落在王金平身上。

值得注意的是，韓國瑜至表態參選2020大選後，民眾反彈及罷免聲量漸高，加上近日高雄觀光局長潘恒旭「小三通」事件持續延燒，韓國瑜卻未正面作出回應，此事的負面效應恐將拖垮韓國瑜的總統之路，甚至整個國民黨？若韓國瑜此時選擇退出黨內初選，不斷燃起的爭議是否將能因此打住？《雲端最前線》27日邀請前台北市議員楊實秋、前立法委員邱毅、高雄市議員黃紹庭、時事評論員鄭東元，與主持人楊文嘉一同探討國民黨黨內布局及走向。

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