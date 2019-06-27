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保障遊客安全　德陽艦園區搶救船舶火警及水上救援演練

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▲台南市消防局第六大隊，在安平定情碼頭德陽艦園區，辦理搶救船舶火警及水上救援重點研討及實地演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊，在安平定情碼頭德陽艦園區，辦理搶救船舶火警及水上救援重點研討及實地演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區觀光產業及人潮日漸發展，湧進絡繹不絕觀光人潮，台南市消防局第六大隊，為保護觀光資源及遊客消防安全，在安平定情碼頭德陽艦園區，辦理搶救船舶火警及水上救援重點研討及實地演練。

▲台南市消防局第六大隊，在安平定情碼頭德陽艦園區，辦理搶救船舶火警及水上救援重點研討及實地演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，德陽艦原本為美軍的基靈級驅逐艦-薩斯菲號（1945－1977年服役），於1977年10月1日於美國佛羅里達州梅波特海軍基地移交，時任海軍總司令鄒堅上將命名為德陽號，主要擔任本國海峽偵巡、外島運補護航、巡弋警戒及各項演訓等任務，服役時安裝升級武進三型作戰系統。船艦全長119公尺、寬度12公尺，重量約有兩千公噸，在中華民國海軍服役28年。因艦體及大部分裝備均老舊，於2005年4月除役。2011年後成為國內目前唯一一艘軍艦博物館，於台南安平定情碼頭德陽艦園區公開展示。

▲台南市消防局第六大隊，在安平定情碼頭德陽艦園區，辦理搶救船舶火警及水上救援重點研討及實地演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因船舶火警對於消防人員危險度極高，內部結構複雜、救災空間有限、散熱排煙不易、高溫灼熱及視線不良、易造成方向迷失及搶救人員熱衰竭。為加強消防人員對於此種建築火警搶救之認知，消防局第六大隊特於6月26日於安平定情碼頭德陽艦園區現場辦理組合訓練，狀況模擬艦尾砲塔儲存室發生火災，除造成內部遊客因驚慌於船艙內迷路受困外，亦有遊客受不了濃煙從甲板跳入水中待救之情境，消防局第六大隊出動所轄單位共同應變此種複合式災害-船舶火警及水域救援任務，過程逼真確實。

消防局第六大隊大隊長林德興表示，觀光業是台南市安平區經濟的重要命脈，若不慎發生公共安全事故，影響的層面非常巨大，期透過此次搶救應變，除讓消防人員熟悉現場救災環境及強化救援技巧外，也了解該園區艦體內部結構，教導館方人員初期應變知識，期使館方人員能於災害時正確應變，確保疏散遊客並將災害損失降至最低。

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關鍵字：德陽艦,船舶,火警,水上救援

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