更新／仁愛醫院急診室清晨火警　院方發現及時撲滅

記者趙永博／台北報導

台北市大安區仁愛路四段上的聯合醫院仁愛院區的急診室，23日清晨4時許傳出火警。院方人員第一時間就發現火源，立即以滅火器滅火，並且撥打電話求助於消防人員，警消獲報後迅速趕抵現場，並拉出水線滅火，火勢在5分鐘內隨即被撲滅，所幸當時院內急診室就診病患及工作人員並不多，並無造成人員傷亡。

▲台北市立聯合醫院仁愛院區清晨傳出火警，疑似是因為急診室內的醫療器材所引起的火災。（圖／記者趙永博攝）

台北市消防局第二大隊代理大隊長黃毅鳴表示，初步到達的的時候發現是急診室的地方燒起來，院方也已經使用滅火器做初步滅火，院方也趕緊疏散人員及病患，隨後通報119支援。消防人員獲報後，派出各式消防車輛20輛及消防人員60名，並且很快就抵達現場，佈署水線進行搶救，不到5分鐘內就立即撲滅。

現場總共疏散了5名醫療工作人員及1名病患，所有疏散人員出來後均無大礙，目前得知是急診間內的醫療器材起火，燃燒面積約1平方公尺，由於當時診間並無人使用，醫療工作人員發現後也立即以滅火器滅火，才沒有造成更嚴重的損傷，而後續火災發生原因及損失金額，還有待火調人員進一步釐清。（本文於0945更新，新增影片）

▲▼火災發生當時，醫院急診室的出入口濃煙密佈。（圖／記者趙永博攝）

▲北市聯合醫院仁愛院區急診室傳出火警，消防人員出動大批人力趕往火災現場滅火。（圖／記者趙永博攝）

▲▼消防人員拉著水線進入發生火災的急救室內滅火。（圖／記者趙永博攝）

▲醫院內地上還可見到院方人員使用滅火器的痕跡。（圖／記者趙永博攝）

▲火災發生地點就在醫院急診室的急救室裡，當時並無人使用。（圖／記者趙永博攝）