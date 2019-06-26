5同學集體霸凌！小3男童下體遭燙爛滲血　威脅：敢說就找黑社會來解決

▲ 2名國小三年級男童遭到5名同學「滾燙開水淋下體」。（圖／翻攝自pixabay）

大陸中心／綜合報導

雲南省建水一間小學驚傳一起駭人聽聞的集體霸凌事件。2017年12月，5名才3年級的學生在宿舍房間內，輪流對另外2名同年級男學生小龍和小航 （化名）施暴。2名受害者不但被壓住手腳狠狠毆打，甚至還被扒光衣物，遭滾燙開水直接淋在身上，造成他們背部及下體有大面積燒燙傷，傷口甚至起腫脹起血泡、皮膚剝落還不停滲血。

據《春城晚報》報導，事件發生在建水青龍鎮的青龍小學，是一間寄宿學校。當天正值周五，小龍的母親白會珍下午來到學校接兒子回家過週末，先是發現兒子的床墊及枕頭套都不見了，回到家後，又注意到原先活潑開朗的小龍動作突然變得慢慢吞吞，在洗澡、換睡衣時也一直閃躲，令她覺得不太對勁，仔細檢查之下，才發現兒子身上竟然滿滿都是傷。

白會珍提到，兒子的傷口遍及背部、腰部、屁股及下體，大片黑色的血泡，有的已經結痂了，有的還在滲血，畫面相當怵目驚心，「不過小龍卻跟我說，是他自己裝熱水時不小心摔倒燙傷，並不是其他人對他做了什麼，還希望我不要告訴老師。」

另外一名同樣遭到霸凌的小航，也向前來接他的外婆表示，「我被開水燙到了！好痛！走不了路，能不能帶我去看醫生、打個針？」在外婆帶他到醫院看診後，這才發現小航腿部有非常嚴重的燙傷，傷口已經嚴重腫脹、感染，甚至必須住院治療。





▲遭霸凌男童傷口腫脹滲血，相當嚴重 。（圖／翻攝自《春城晚報》微博）

事隔3天後，2個男孩實在承受不了傷口的劇痛，並在家人一再的詢問下，才終於鬆口承認是遭到5名同學霸凌。班導楊萍透露，這5位同學分別堵住門、用枕頭摀住小龍和小航的頭，壓住他們手腳，再脫下2人褲子，用熱水直接淋他們身上及下體，整個霸凌行為結束後，5名同學還威脅他們，「如果敢把這件事告訴家長或老師，我們就會找黑社會來解決你們。」

對此，校長李成傑一開始回應，「幾個三年級的小朋友能有多大的仇恨，就只是鬧著玩而已啦！」不過隨著事件曝光，越演越烈，他又隨即改口提到，「政府目前已經介入調查這起事件了，並商討將如何對5名學生進行處置，他們的家長也已經去向受害同學道歉並賠償過了。身為學校校長，我並沒有做好責任，日後絕對會安排老師加強管理，避免類似情況再度發生。」

儘管遭受霸凌的小龍和小航傷勢好轉後，沒有留下後遺症，不過2個男孩的家長氣憤的表示，「看到他的枕頭上有血漬，我都覺得痛苦、想死了，現在我只能努力克制自己的情緒，保持冷靜。我知道即使殺了那些孩子，我兒子身遭受過的傷也不會消失…」