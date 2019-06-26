疑突切換車道閃避不及！三重小黃擦撞黃牌重機　後座女噴飛不治亡

▲計程車閃避不及撞上重機，雙雙滑入機慢車道。（圖／記者陳以昇翻攝）

社會中心／綜合報導

新北市三重中興橋往台北市方向26日中午發生嚴重車禍，一輛黃牌重型機車疑似突然切換車道，導致後方計程車閃避不及當場撞上，雙雙滑行到機慢車道處，重機後座女子遭撞後噴飛傷重不治，而男性騎士則是右腿骨折，目前事發原因警方正進一步釐清中。

警方初步調查，40歲的男子中午時分騎乘黃牌重機載著34歲的陳女外出，行經三重中興橋處時，疑似不諳前方路況，險些誤入機慢車道，因此男騎士急煞後調轉龍頭切入汽車道準備上橋，不料後方由傅男駕駛的計程車卻閃避不及，當場猛力撞上，連人帶車撞入機車道，還波及另輛機車；而強大的撞擊力道也讓後座的陳女當場噴飛，重機男騎士則是被捲入車底重傷。

警消獲報趕抵現場後，發現男騎士卡在計程車底無法動彈，僅能發出微弱聲音求救，而後座的陳女在被撞飛後則是陷入昏迷，2人經送醫搶救後，陳女仍因傷勢過重宣告不治，男騎士則是腿部骨折重傷，而另名遭波及的騎士則僅有擦挫傷，經治療後並無大礙。

警方事後針對駕駛計程車的傅男進行酒測，發現酒測值為0，初步研判應是黃牌重機突然切換車道釀禍，但確切肇事原因為何，仍還有待進一步調查釐清。

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▼重機後座的陳女傷重不治，而男性騎士則是被捲入車底，腿部骨折重傷。（圖／記者陳以昇翻攝）