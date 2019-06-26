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神到天菜男警臉書曝！　高EQ面對跳針醉漢還笑臉迎人：「不要再弄我了」

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▲▼天菜男警從警10年，因當警察前曾經做過服務業，所以更能應對民眾。（圖／畫面翻攝杜姓警員FB）

▲▼天菜男警從警10年，因當警察前曾經做過服務業，所以更能應對民眾。（圖／畫面翻攝杜姓警員FB）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山一派出所警員杜威德，26日上午10時許，處理1名酒醉民眾報案時，針對對方不斷發問相當有耐心回應，而酒醉民眾頻問「是哪個派出所？」杜姓警員也不厭其煩地說「中山一派出所」、「我講8遍了」。

北市警方日前接獲1名酒醉民眾報案，遭路過民眾撞到且還被比中指，但中山一派出所警員杜威德、警員徐婉茹到場時，對方卻不斷刁難2名警員，並將影片PO上網路《報廢公社》取暖。

並在內文寫道「你喝醉酒報警警察都會對你不禮貌」，並且PO上他拿手機的錄影畫面，痛批警察囂張，但影片內容卻發現，杜姓警員面對該名男子詢問均逐一回答，且相當有耐心微笑回應對方「不要再弄我了、不要再拍了」。

▲▼天菜男警從警10年，因當警察前曾經做過服務業，所以更能應對民眾。（圖／畫面翻攝杜姓警員FB）

事後有網友在PO文下方留言，「算你好運，這警察脾氣不錯，遇到老鳥，你就被洗臉了」。

也有網友發現這位男警EQ超好，而且又帥皮膚又好，紛紛留言說「警察還蠻帥的欸」、「這警察有點帥」、「警察脾氣真好，有iG嗎？喂~」、「我的天啊警察皮膚好好（誤」。

《ETtoday新聞雲》實際找到該名杜姓警員，現年34歲的杜姓警員從98年特考班畢業後，服務過中和二分局中原派出所，事後調往台北市中山分局，於建國派出所、中山一派出所擔任警員。

從警10年的杜姓警員指出，原本在當警察前做過銀行業顧、廚師以及保險員，都是從事服務業相關工作，所以也將與客人的應對態度，運用在警方服務民眾上，也因中山區常有酒客，面對酒客也會多點同理心。

▲▼天菜男警從警10年，因當警察前曾經做過服務業，所以更能應對民眾。（圖／畫面翻攝杜姓警員FB）

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關鍵字：醉漢,天菜,男警,跳針

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