狠男電死媽「詐180萬保費」籌頭期款　母眼睛直盯不停喊兒子





▲付白蓮稱，「當時真的是迷失了心智，我自己都無法原諒自己。」（圖／翻攝封面新聞）



大陸中心／綜合報導



2018年3月「為詐領保險金狠心弒母」的32歲四川男子付白蓮，於今年6月4日出庭受審。他在庭上指出，自己犯案的動機是由於母親不幫忙照顧小孩，以及負擔不起買房頭期款，所以才會對母親痛下毒手。「誰能想到一個孝子會做出如此大逆不道的事。」付白蓮親友對於被告殘忍殺害母親一事，都紛紛表示難以置信。



據《封面新聞》報導，2017年11月29日，小兒子付白蓮替被害人任芳（化名）買了一份意外保險，保額為40萬人民幣（約180萬台幣）。接著2018年3月9日，他購買機票飛至成都，再搭計程車回到家鄉自貢，次日凌晨1點抵達老家。

付白蓮在庭上說，「我跟她說這是按摩器，幫她按摩一下。」他當時把電線纏到母親雙手，並接通電源。看到母親仍在呻吟，他又拿起板凳向母親下手，「母親沒有向我求饒，只是盯著我」，「不停地喊小兒子、小兒子」。他陳述完現場經過後，就在被告人席埋頭抽泣。他難過地表示，「當時真的是迷失了心智，我自己都無法原諒自己。」



付白蓮也說不出自己何時有弒母騙保的念頭。不過他心生不滿，是在兒子出生後，希望請母親來廣州過來幫忙照顧，卻在答應了以後又反悔回廣州。他指出，「她太偏心了，大哥的兒子已經照顧到10多歲了，卻不願意幫我帶小孩。」而另一件事情更是加重了弒母的念頭，他和妻子在廣州看上了一間100多萬的房子，為了籌到頭期款，而把腦筋動到了意外險的保費。

事發當日，家人發現任芳躺臥廚房身亡。警方勘查後發現，被害者身下有一塊燒焦的插座和吹風機，現場看起來像是意外觸電而導致，但是擺放整齊的拖鞋讓警方起了疑心，「這不符合常理，起床吹頭髮不能光着腳吧，就算觸電後拖鞋掉了，也不可能這麼整齊。」

警方很快注意到，二樓的臥室才是第一案發現場，窗簾不僅有血漬，還在牆壁上發現被清理過的痕迹。為了洗清嫌疑，付白蓮還從口袋拿出一份招聘啟事，「我是回來工作的」。不過後來從垃圾桶中發現，作案後丟棄的運動鞋，還在付白蓮的手機上發現多次搜尋「意外險如何理賠」「怎樣製造意外死亡的假象」等紀錄。

檢察官出示了這些證物後，付白蓮當庭認罪。付白蓮及辯護律師對檢方指控的事實和罪名無異議。辯稱考慮到認罪、悔罪態度較好，無犯罪前科、家中幼子需要撫養等情況，請求法院酌定從輕處罰。