漂白水也中槍！「這5樣東西」千萬別沖入馬桶...後果很嚴重

▲不是所有東西都可以沖到馬桶。（示意圖／pakutaso）



生活中心／綜合報導

只要按一下沖水把手，馬桶內的東西都能立刻消失無蹤，不過可別貪圖方便，任何東西都往馬桶裡丟。以下5樣物品是絕對不能沖入馬桶的東西，想不到竟然連細小的牙線、漂白水也都上榜。

1、牙線

雖然牙線只是細細的一條線，有些人在洗手間剔完牙會順手丟進馬桶內沖掉，不過，其實牙線非常難被分解，沖入馬桶後容易和下水道廢物纏繞成一團，導致抽水馬達卡住。

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▲牙線很難分解，會跟下水道廢物纏在一起。（圖／CFP）



2、面膜

片狀面膜丟入馬桶後，一般清水是無法將這材質分解的，即便是泥狀面膜，當中的成分也容易造成管道堵塞，包括濕紙巾也是同樣道理。

3、魚

有些人家裡會飼養小魚當寵物，但魚如果不幸死亡，不少飼主會選擇把屍體沖到馬桶，其實魚類的脂肪容易堵塞管道，會害馬桶的水沖不下去。此外，活魚更不應該丟進馬桶，因為魚如果最終跑到外頭活了下來，還有可能會影響到當地魚群的生態。

4、隱形眼鏡

曾有調查指出，多達4500萬美國人習慣把隱形眼鏡丟入馬桶或水槽，其實這些塑膠製的隱形眼鏡最終是流向海洋，有可能會被魚類不小心吃下肚，危害到牠們生命，甚至是進入到食物鏈，最後被人類吃進去。

▲隱形眼鏡的材料是塑膠，沖到馬桶會危害海洋生態。（圖／CFP）



5、漂白水

很多家庭主婦喜歡用漂白水清洗馬桶汙垢，但這舉動會對水管造成傷害，長期下來甚至有可能導致管道破裂，事實上，使用白醋也能達到同樣清潔效果，而且較不會損壞馬桶與水管材質。

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