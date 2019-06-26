韓國瑜「泡澡塞子」神比喻　柯文哲傻眼：這到底什麼意思？

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜在藍營政見會表示，中、美就像兩個下棋的人，台灣如果當棋子，時間到了，沒價值就丟掉了；還是台灣要換個角色，晚上身體疲倦，泡個澡要用塞子，泡澡必須有水、有浴缸，水很重要，浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。對此，台北市長柯文哲26日參加里長座談受訪表示，「有時候太天馬行空，這個想像力要很好。」

柯文哲透露，自己沒有關注政見會，因為在忙其他事情，沒有時間看那個。聽到韓國瑜的「泡澡塞子」理論，柯文哲一臉狐疑問說，「這什麼意思？」經媒體解釋後，仍不解說「我平常也是很幽默的人，這到底什麼意思？」柯文哲直呼，「有時候太天馬行空，這個想像力要很好。」

對於韓國瑜花了3分鐘感謝高雄市民，柯文哲表示，「不要問我，每個人都會按照對他最有利的方法去做。」至於自己是否需要感謝台北市民，柯說「再講吧。」

針對前台北縣長周錫瑋拋出反攻大陸，柯僅回說「好久沒聽到這麼名詞，已經好幾十年沒有聽到這個名詞了」；對於韓國瑜認為統一、獨立都不可能達成，似乎與柯文哲想法一次，柯強調，「現階段是比較困難，還是有中美角力的大局勢卡住。」

此外，前新北市長朱立倫拋出閣揆同意權，柯文哲說，其實台灣當時憲法改了七次，改到最後面目全非，現在要改憲法很難，要四分之三同意，沒那麼簡單。

至於前立法院長王金平透露有與柯文哲見面，有可能爭取支持嗎？因為柯有空軍、王有陸軍，柯文哲回稱「那還缺海軍嗎？」

▲柯文哲。（資料照／記者徐斌慎攝）