國民黨5位參選人首度同場較勁！應援團先準備道具「大拚場」

▲郭台銘粉絲大喊「郭總統加油」。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、李唯甄、吳奕靖、洪正達、賴君欣／高雄報導

國民黨第一場國政願景電視發表會25日晚上8時在高雄國際會議中心登場，會前5位參選人逐一到場，各自粉絲團也大拚場，不斷為支持參選人加油打氣，包含韓粉、郭粉、朱粉，齊聚會議中心外，高舉手板，參選人還沒到，應援團就先大拚場。

▲郭台銘粉絲大喊「郭總統加油」。（圖／記者洪靖宜攝）

參選人抵達會場前，各自粉絲團早已齊聚會議中心外，郭台銘粉絲，身穿黃色背心，高舉「郭總統加油」，就是要來為郭台銘加油打氣，不少「果凍粉」表示，其實本來是支持韓國瑜的，但隨著韓國瑜選上市長後，卻不守誠信，而且很多政見都是喊口號，現在才改換支持郭台銘。

▲正妹韓粉來幫韓國瑜加油。（圖／記者洪正達攝）

另一邊韓粉也不缺席，高舉手板大喊「唯一支持韓國瑜」，其中還有從台南來的23歲年輕正妹，他提到「韓國瑜需要年輕人選票，希望韓市長加油，年輕人很多是挺他的，我問身邊的人為何不喜歡韓國瑜，但也講不出原因」，呼籲年輕人「不要為了跟風而跟風」，甚至講一講還語帶哽咽。

▲朱立倫開心和粉絲合影。（圖／記者洪正達攝）

而朱立倫粉絲則是有浩大的青年軍，大喊「就愛朱隊長」，而朱立倫到場時，也走進粉絲群中，開心合影留念。參選人到場前，後援會先拚場，大喊口號，誰也不讓誰。