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楊秋興現身願景發表會挺郭董　轟韓國瑜：搞國民黨分裂元兇

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地方中心／高雄報導

國民黨在高雄市舉辦首場的「國政願景發表會」，而前高雄縣長楊秋興也現身會場，接受媒體詢問時，他毫不諱言表示自己是為了要來挺郭台銘，而且砲轟韓國瑜才當高雄市長就要選總統，失去應有的正當性，根本就是搞國民黨分裂。

楊秋興是在大約晚間七點四十五分左右抵達會場，一看到他出現，立刻就受到媒體包圍，記者詢問他為何會來，他表示自己沒有受邀，單純是為了要來幫郭台銘加油，同時強調：「台灣需要一個企業家來帶領台灣，台灣經濟20年原地踏步，年輕人感覺沒有未來，所以台灣如果有企業家來帶領，台灣經濟會起飛，郭台銘是我認為最好的人選」，他也加強語氣點出台灣不能失去這次的機會。

▲楊秋興現身國政願景發表會，表示自己挺郭董轟韓國瑜：搞國民黨分裂 。（圖／記者洪正達攝）

▲楊秋興現身國政願景發表會，表示自己挺郭董轟韓國瑜：搞國民黨分裂 。（圖／記者洪正達攝）

▲楊秋興現身國政願景發表會，表示自己挺郭董轟韓國瑜：搞國民黨分裂 。（圖／記者洪正達攝）

▲楊秋興現身國政願景發表會，表示自己挺郭董轟韓國瑜：搞國民黨分裂 。（圖／記者洪正達攝）

不過楊秋興現身，不會缺少的就是他跟韓國瑜之間的互動，有記者詢問他跟韓國瑜有多久沒見面了，他頓了一下說很久了！「見面也不太重要」，楊秋興認為才剛選上市長，就要選總統是高雄市民沒辦法接受，根本沒有正當性：「所以你把國民黨搞分裂了，我認為很不應該」。

就在要進入會場之前，楊秋興還特別舉臂高呼2次「郭台銘當選」，還笑了幾聲，隨後進入會場來聆聽整場願景發表會的內容。

▲楊秋興現身國政願景發表會，表示自己挺郭董轟韓國瑜：搞國民黨分裂 。（圖／記者洪正達攝）

▲楊秋興現身國政願景發表會，表示自己挺郭董轟韓國瑜：搞國民黨分裂 。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：韓國瑜,楊秋興,郭台銘,高雄市長,總統,國民黨,國政願景發表會

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