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贈票／魔法練習生 邀你親子同樂FUN暑假

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App小組／綜合報導

▲魔法練習生－影視科技互動特展即將開展 。（圖／主辦單位提供）

▲魔法練習生－影視科技互動特展即將開展 。（圖／主辦單位提供）

今年暑假！唯一一個影城式原創主題展，「Magic Studio魔法練習生」影視科技互動特展，即將於6月29日於國立臺灣科學教育館七樓西側特展區熱烈開展。集結史上最受歡迎的童話故事明星群，帶著小孩大人一起探索電視電影科技片場，還有專屬劇組角色的沈浸式互動遊戲，寓教於樂的各職業場景趣味，就是要讓你快樂FUN暑假！

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心動不如馬上行動，快下載星光雲App，就有機會免費抽門票，進場歡樂一夏！現在馬上帶你搶先認識各個展區！
【框框裡的小故事】
進入魔幻片場前，先來了解影視科技發展，從壁畫、連環畫、電影、電視到網路多媒體，還有專業術語跟奇妙冷知識分享，讓您變身影視科技知識小達人。

【劇組大募集 應聘須知】
想要加入劇組團隊，與星光熠熠的童話明星們一起拍片嗎？先來認識在片場有哪些不可或缺的專業角色。熱情親切的明星們，更準備了各種挑戰要跟你一起玩，來幫神燈精靈導演一個忙，挑戰嗓門分貝的「導演開麥拉」；操作「編劇產生器」，與說謊專家編劇小木偶皮諾丘一起天馬行空編故事；跟著小紅帽擠眉弄眼，在「魔鏡造型師」變出最好玩的裝扮；或是到「跑跑攝影師」體驗攝影師扛著攝影機，跑步追趕螢幕裡的明星！

【魔幻Studio三大片場】
以各種新奇有趣的互動數位科技，打造「糖果魔法音樂劇」、「氣象控制站」與「瘋狂太空科學家」三大片場。不論是在糖果森林中，隨著舞姿搖擺施展魔法，腳下的每一步都能變化出炫麗的爆破效果；或是化身天神操縱狂風閃電，在冒險片中一起登上即將沉沒的船，順著甲板滑入球池海浪中，尋找海中的寶藏；還能在科幻片裡扮演瘋狂的科學家，到外太空搭建自己的太空船，然後倒數發射升空，展開不思議的科幻旅行！

【聲音製造所】
影片中各種聲音是怎麼來的?跟著布萊梅的音樂家們，共同動手為眼前的影像創造對應的聲音，體驗配音後製過程。

【時光道具屋】
看起來藏著各種秘密的時光道具屋，由寡言的胡桃鉗先生管理，他可是個修理達人，看看您能否幫上忙，動動手指找出需要維修的道具吧！

【魔法星光大道】
踏上魔法星光大道的紅地毯，享受被鎂光燈包圍的明星待遇。還有獨享主題攝影棚，拍攝自己的專屬海報，並即時在現場大螢幕輪播。

《魔法練習生 影視科技互動特展》
展覽期間：2019/06/29-2019/09/15
展覽地點：國立臺灣科學教育館 7F西側特展區(台北市士林區士商路189號)
開放時間：非暑假之平日 09:00-17:00(16:00停止售票入場)，六日/暑假(7/1-8/31)/國定假日09:00-18:00(17:00停止售票入場)
 

【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：
開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽魔法練習生門票」，填留資料，馬上行動！
◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！


【贈票活動資訊】
◎活動時間： 6月25日至6月28日2359止。
◎得獎獎項： 魔法練習生互動展門票。〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

ET快訊
貓空賞花停車「打錯檔」　夫當小孩眼前撞死愛妻崩潰
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關鍵字：魔法練習生,影視互動,App活動

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