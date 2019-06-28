贈票／色香味俱全廚師秀　七月空降來台

App小組／活動報導

色香味俱全的廚師秀，今年又來了！韓國人氣最旺、最潮、最頂尖的音樂喜劇【CHEN廚師秀】原為BIBAP拌飯秀，今年將再度以美味席捲台北，於7月13日至14日在台北城市舞台全面升級演出，節目內容包含壽司、披薩、拌飯及最後的神秘壓軸，八位廚師各有特色，他們將結合專長與個人魅力，配合高潮迭起的劇情，來場廚藝大比拼。馬上下載星光雲App，參加活動就有機會抽票免費進場！

《CHEN廚師秀》是由曾擔綱《JUMP秀》和《亂打秀》的製作團隊精心製作，以無言劇中最關鍵的Beatbox(口技)和無伴奏合唱來表現切菜、炒菜、淘米的聲音，搭配成員們精湛的B-boy舞技與巧妙無冷場的節目編排，故事情節有趣易懂，聲光效果無不驚喜連連，是韓國最受歡迎的舞台音樂秀，本次台灣加料演出，全程80分鐘保證讓觀眾大呼過癮，讓您在掌聲與笑聲中一窺韓國飲食文化的奧妙！現在只要下載星光雲App，就有機會免費進場看秀！

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

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◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽廚師秀門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！



【贈票活動資訊】

◎活動時間： 6月28日至7月2日2359止。

◎得獎獎項： 廚師秀門票。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~