快訊／59萬筆文官個資外洩！銓敘部晚間緊急公告「2措施應對」

▲銓敘部外觀。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導



政府資安重大疏漏！銓敘部網站24日晚間貼出公告指出，達59萬筆的文官服務單位、職稱等個資外洩，遭到國外網站揭露。對此，銓敘部目前已緊急依「資通安全法」向行政院國家資通安全會報技術服務中心通報，並對資通系統進行弱點檢測與重新檢視防護措施。

根據銓敘部官網公告內容指出，「108年6月22日接獲外部情資知悉國外網站揭露疑似本部所掌理之個人資料餘59萬筆」，本部依個人資料保護法第12條及施行細則第22條規定通知當事人相關事項如下：

一、影響範圍：94年1月1日至101年6月30日間中央及地方機關公務人員送審人員歷史資料，實際影響人數為243,376筆，欄位包含身分證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱。

二、已採取因應措施：

(一) 依資通安全管理法向行政院國家資通安全會報技術服務中心進行資安事件通報。

(二) 疑似外洩資料之資訊系統早已於104年3月下線，為求審慎，本部即刻對本案現行運作相關資通系統進行弱點檢測及重新檢視防護措施。

內容還提及，銓敘部已協請行政院資通安全處協助進行根因調查及全機關全面性資通安全檢測，本部將確實檢討改進，並依資通安全管理法及個人資料保護法持續精進各項資通安全及個資保護相關作為。