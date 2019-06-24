真的「笑死」！鄰居碰面玩鬧　他笑到臉色發紫昏迷身亡

▲貴州的苟姓男子笑到冠心病發作。（圖／翻攝自微博／人民網）



大陸中心／綜合報導

雲南貴州遵義縣一名周姓男子日前在住處附近巧遇鄰居苟姓男子，便開始與苟男開起玩笑，豈料開玩笑的舉動卻導致苟男冠心病發作，當場臉色發紫、昏迷倒地，送醫不治。經過調解後，周男賠償死者家屬人民幣6萬元（約新台幣27萬5千元）。

綜合陸媒報導，周男與同齡的苟男住在同一社區，兩人在住處附近的商店巧遇，便互相開起玩笑、打鬧。不過，嬉鬧期間，苟男突然臉色一變、倒地不起。

周男原以為苟男是在裝死，但後來因為「苟男一動也不動」，蹲下查看才發現苟男臉色發紫、奄奄一息，才知道大事不妙。不過，周男發現狀況後，沒有在第一時間報警，而是逃回家中。

商店老闆發現苟男倒地，立刻向苟男家屬求救、叫救護車。但倒地已久的苟男已經沒了呼吸、心跳。

▼網友看完笑死案例之後的回應。（圖／翻攝自微博／人民網）



死者家屬得知「苟男生前曾與周男開玩笑」後，馬上尋找周男、進行理論，豈料周男卻態度強硬，於是家屬選擇報警。警方接獲報案後，徵得家屬同意，對死者進行屍檢，查明死者是因冠心病導致循環呼吸衰竭死亡。

警方表示，作為死者鄰居，周男應該知道苟男患有冠心病，還與苟男進行開玩笑、打鬧的行為，導致苟男發病身亡，因此依過失致人死亡的罪嫌逮捕周男。此外，警方稱，周男眼見苟男發病倒地，卻沒有立刻呼救，而是逃離現場，有見死不救的嫌疑，因此除了民事賠償責任，也要承擔刑事責任。

檢方調查後認定，雖然兩人是鄰居，但周男並不曉得死者患有冠心病，也不清楚疾病的嚴重性，且玩笑、打鬧的行為不足以致死，因此周男的行為不足以構成犯罪，只需要負擔民事賠償責任。

雖然周男不須承擔刑事責任，但專業律師認為，周男的主要過錯在於「見到死者臉色發紫倒地，卻沒有及時施救」。經過多次調解，雙方最後以人民幣6萬元達成和解。