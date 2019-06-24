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送運動錶得加LINE臉書按讚挨批「刁難」　彰化縣衛生局澄清

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▲衛生局舉辦體能檢測送5千元運動智慧型手錶。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲衛生局舉辦體能檢測送5千元運動智慧型手錶。（圖／彰化縣衛生局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

衛生局為為65歲以上長輩舉辦「做體能送運動智慧錶」，也準備1萬支價值5千元的健康智能手錶給老人家，但近日不斷有怨言傳出，為何要拿到這支5千元的錶，得上傳臉書按讚還加Line，讓不懂電腦的長輩看得一頭霧水，不過衛生局也澄清，只希望能利用這次送錶的機會，知道縣府有舉辦全民健檢，絕無刁難之意。

衛生局表示，本次「做體能送運動智慧錶」活動因民眾反應熱烈，體適能檢測預計6月底前會全數完成。衛生局預計7月中旬起，至各衛生所及參與本次活動之社區據點設站進行智慧錶發送作業。

▲衛生局舉辦體能檢測送5千元運動智慧型手錶。（圖／彰化縣衛生局提供）

為使完成體適能檢測之社區長者都能順利領錶，衛生局將於領錶前2週起，啟動電話通知及領錶前的確認作業。由衛生局及衛生所同仁，依據報名此項活動名冊，一對一電話通知領錶時間地點，並確認是否有未能完成之健檢或相關事項。未能完成者，會一一錄案追蹤。

對於外傳要測體適能、健檢一定得加入衛生局Line再上傳臉書按讚一事，衛生局今天也po文對外表示，這是希望藉機推廣e化的便民措施，讓民眾更容易獲得第一手獲得健康關資訊，如果有手機，臉書、LINE是最佳取得方式，就算沒有手機、沒有臉書和LINE帳號，衛生局也會協助長輩取得這支手錶。

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關鍵字：手錶,體能,Line,臉書

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