　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要被騙幾次？假粉專誆稱送「玩具總動員」貼圖　3.5萬人受騙

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖文／鏡週刊

臉書最近出現以「LINE原創貼圖」為名義的假粉專，誆稱只要民眾留言或分享就能拿到「玩具總動員4」貼圖，從6月15日至今已經有3.5萬人上當留言索取，記者詢問LINE官方，證實這是假冒的粉絲專頁。民眾若照著假粉專的步驟做，不僅拿不到貼圖，還有遭詐騙或個資被盜用的風險。

此假粉專以「LINE原創貼圖」為粉絲頁名稱，說因為要慶祝《玩具總動員4》上映，只要留言+1就會發送免費貼圖，並標榜「限時下載」，但留言之後並沒有馬上得到貼圖，對方還會用機器人私訊留言者，引導你進入一個外部網站，要求做更多步驟才能得到貼圖，包括按讚粉專、公開分享文章、公開分享文章至社團等行為，而且還要求在公開分享的貼文特別標示#我拿到貼圖了，以騙取其他民眾的信任，又說經過審核後才會在日後統一發送貼圖。

記者詢問LINE官方，證實此為假冒的粉絲專頁，是詐騙手法；就連迪士尼官方粉專也在臉書呼籲，近日發現「疑似詐騙」的粉絲專頁舉辦留言送免費貼圖的活動，請勿留言或點選任何他們提供的連結以免受騙，並表示其他粉絲頁舉辦非官方的活動，都要三思而後行。

假粉專以「LINE原創貼圖」為名稱，證實為假冒的粉專。（翻攝自臉書）

「165反詐騙」在四月就曾宣導，近來臉書出現大量轉貼來路不明的粉絲專頁，號稱贈送免費貼圖，並註明「#真的可以下載」讓人信以為真，但這些贈送活動卻暗藏陷阱，歹徒可能利用此方式搜集用戶帳號資訊，甚至轉賣給不肖業者，未來都可能成為歹徒實施後續各種詐騙手法的對象。

請繼續往下閱讀...

這其實不是第一次出現藉由送貼圖名義來詐騙的案例，之前包括白爛貓等貼圖也是受害者，甚至有詐騙集團搭上大甲鎮瀾宮媽祖繞境的風潮，設計山寨活動貼圖網站，引導大家去點擊加入假的LINE帳號，要求民眾下載和分享到各個LINE群組。

若不小心加入假帳號也不要太過驚慌，依照刑事警察局的指示，只要不理睬對方，對方無法僅憑臉書或LINE群組盜用個資，僅須封鎖、刪除帳號即可，有疑問也可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。


更多鏡週刊報導
【LINE貼圖經濟（上）】台灣賣座的貼圖畫家　年薪上看千萬
【LINE貼圖經濟（下）】想當貼圖畫家？LINE貼圖總監這樣建議

ET快訊
小男友勸生下！19歲女大生瞞家人產女…滿身血「以為死胎」丟垃
辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國
被嗆娘娘腔！網喊：霸凌必須提告...他事後「超高EQ回應」惹

關鍵字：鏡週刊,LINE,貼圖,玩具總動員

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承諾更嚴重

嘿咻後驚見「好市多套子破洞」　人妻傻眼：久久來一次就中招

長榮航空首架波音787-10夢幻客機抵台　未來航線運用計畫公布

基隆海洋老鷹嘉年華　29日登場體驗港都盛夏歡樂

SUBWAY被投訴「咖啡有果蠅」　食安處稽查…更發現有蟑螂屍

把李宗瑞性侵案件翻拍成電影！宣傳行程被罷工延誤…導演：台灣太民主

改革被當亂搞！《不貳偶劇》團長18年走出「布袋戲新未來」：要讓路人都回頭　

1秒共鳴！61幅漫畫呈現台北「大小擦傷」　秒懂城市無奈與小確幸

被嗆娘娘腔！網喊：霸凌必須提告...他事後「超高EQ回應」惹心疼

金山磺港公共浴室「金銀雙湯」　21日重新開放

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

統促黨嗆：憑什麼讓CNN關中天　黃國昌「阿姐你誤會了...」

5週年限定！日本環球影城必看全新「霍格華茲魔法光雕秀」只到11月

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

18歲女大生救助阿羅哈傷患 返家遇死劫...出殯數百人送行　

「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承諾更嚴重

嘿咻後驚見「好市多套子破洞」　人妻傻眼：久久來一次就中招

長榮航空首架波音787-10夢幻客機抵台　未來航線運用計畫公布

基隆海洋老鷹嘉年華　29日登場體驗港都盛夏歡樂

SUBWAY被投訴「咖啡有果蠅」　食安處稽查…更發現有蟑螂屍

把李宗瑞性侵案件翻拍成電影！宣傳行程被罷工延誤…導演：台灣太民主

改革被當亂搞！《不貳偶劇》團長18年走出「布袋戲新未來」：要讓路人都回頭　

1秒共鳴！61幅漫畫呈現台北「大小擦傷」　秒懂城市無奈與小確幸

被嗆娘娘腔！網喊：霸凌必須提告...他事後「超高EQ回應」惹心疼

金山磺港公共浴室「金銀雙湯」　21日重新開放

吃壽司被醬油濺全身…她衣服全毀怒「擊敗耶」！手滑妹超兇：我也被噴到啊

高雄登革熱疫情拉警報　衛福部長：防疫問題還是要實在

湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！

泰勒絲與凱蒂佩芮世紀大和解！新曲MV竟藏15位重量級名人

「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承諾更嚴重

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬..

小7買雪糕99元　網一看扛整箱..

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢..

樂桃航空感謝祭！單程機票1千元

好市多套子破洞　人妻做完超傻眼

「你的道歉就是屁」父母衝世新問..

懶人包看「世新男霸凌始末」下場..

被嗆娘娘腔！他事後「超高EQ回..

洗頭不付錢「神扯結局」　1萬人..

請女同事無菜單料理　她翻臉走人

長榮罷工「10日歐洲行泡湯」卻..

長榮航班異動日期一口氣公告到3..

2瓶礦泉水要價1千元　店家回應..

把李宗瑞性侵案件翻拍成電影！宣..

更多熱門

相關新聞

8歲陪睡乾爹！她成年被摸屁提告　阿伯GG了

8歲開始，每週五我都被「乾爹」帶去他家睡二晚，乾媽會把主臥室讓出來，乾爹抱著我搓乳頭、摳我下體，拉我手摸他的老二。他的氣息鑽到我鼻子裡，我只能努力閉住呼吸。

安卓搶先體驗　Line Keep推「特輯」讓用戶分類檔案

必學！Line電腦版9項實用小功能一次看

謝忻持續躲記者會！工作人員爆真相：她本來也在

《玩具4》每5分鐘笑1次⋯最後哭了

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

BMW休旅撞重機　騎士捲車底爆頭

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

妻想要新衣櫃！天才夫回收場砸1300尋寶

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

想買車遭拒！他喝「神秘藍綠水」 秒後悔

民宿評價9.2！她插座驚見「詭異黑點」秒嚇哭

快訊／19歲女垃圾桶棄嬰　尋獲已死亡

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢旅夢碎

19歲女瞞家人產女…見嬰滿身血以為死胎

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

更多

最夯影音

更多

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面