要被騙幾次？假粉專誆稱送「玩具總動員」貼圖　3.5萬人受騙

圖文／鏡週刊



臉書最近出現以「LINE原創貼圖」為名義的假粉專，誆稱只要民眾留言或分享就能拿到「玩具總動員4」貼圖，從6月15日至今已經有3.5萬人上當留言索取，記者詢問LINE官方，證實這是假冒的粉絲專頁。民眾若照著假粉專的步驟做，不僅拿不到貼圖，還有遭詐騙或個資被盜用的風險。

此假粉專以「LINE原創貼圖」為粉絲頁名稱，說因為要慶祝《玩具總動員4》上映，只要留言+1就會發送免費貼圖，並標榜「限時下載」，但留言之後並沒有馬上得到貼圖，對方還會用機器人私訊留言者，引導你進入一個外部網站，要求做更多步驟才能得到貼圖，包括按讚粉專、公開分享文章、公開分享文章至社團等行為，而且還要求在公開分享的貼文特別標示 #我拿到貼圖了 ，以騙取其他民眾的信任，又說經過審核後才會在日後統一發送貼圖。

記者詢問LINE官方，證實此為假冒的粉絲專頁，是詐騙手法；就連迪士尼官方粉專也在臉書呼籲，近日發現「疑似詐騙」的粉絲專頁舉辦留言送免費貼圖的活動，請勿留言或點選任何他們提供的連結以免受騙，並表示其他粉絲頁舉辦非官方的活動，都要三思而後行。

「165反詐騙」在四月就曾宣導，近來臉書出現大量轉貼來路不明的粉絲專頁，號稱贈送免費貼圖，並註明「#真的可以下載」讓人信以為真，但這些贈送活動卻暗藏陷阱，歹徒可能利用此方式搜集用戶帳號資訊，甚至轉賣給不肖業者，未來都可能成為歹徒實施後續各種詐騙手法的對象。

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這其實不是第一次出現藉由送貼圖名義來詐騙的案例，之前包括白爛貓等貼圖也是受害者，甚至有詐騙集團搭上大甲鎮瀾宮媽祖繞境的風潮，設計山寨活動貼圖網站，引導大家去點擊加入假的LINE帳號，要求民眾下載和分享到各個LINE群組。

若不小心加入假帳號也不要太過驚慌，依照刑事警察局的指示，只要不理睬對方，對方無法僅憑臉書或LINE群組盜用個資，僅須封鎖、刪除帳號即可，有疑問也可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。



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