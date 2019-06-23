超狂球星頒獎忘記帶方巾…　用老婆「蕾絲內褲」上場沒人發現！

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NHL蒙特婁加拿大人隊球星普萊斯（Carey Price）日前出席頒獎典禮，當天突然發現自己忘記帶西裝口袋方巾，為了維持上台時的服裝完整性，他臨時用妻子的黑色內褲來代替。事後他妻子在網路上自曝這件糗事，讓網友們超激動又難以置信，並恍然大悟地說「難怪他不敢把手帕拿出來給弟弟擦淚！」

Carey Price did an awesome thing last night at the NHL awards for that young boy, but it’s even better knowing he did with his wife’s panties in his pocket because he didn’t have a picked square pic.twitter.com/1oNM7KvCuI — Nick Maraldo (@nickmaraldo) June 20, 2019

據《紐約時報》報導，上周在拉斯維加斯舉行的NHL頒獎典禮是很盛大的場合，普萊斯一時之間來不及生出口袋方巾，只好用妻子的蕾絲內褲取代，由於折疊後塞入胸前口袋，只露出一小角黑色布料，看起來就像是真的手帕，當天在場所有人都沒有發現，是妻子安吉拉（Angela Price）事後拍影片爆料，才讓這件事曝光。

▲遠看並不會發現口袋方巾其實是一條內褲。（圖／翻攝自Carey Price #31臉書）



雖然這件事讓不少網友都笑翻，但事實上，典禮當天氣氛相當溫馨，因為有一位11歲小球迷懷海德（Anderson Whitehead）最近歷經喪母之痛，普萊斯得知此事後，貼心地準備了自己的簽名球衣送給他，希望能給予對方一點鼓勵和正能量，讓懷海德在台上領獎時忍不住眼淚潰堤，在場所有人也都被這溫暖的一幕所感動。