超狂球星頒獎忘記帶方巾…　用老婆「蕾絲內褲」上場沒人發現！

NHL蒙特婁加拿大人隊球星普萊斯(Carey Price)日前出席頒獎典禮,當天突然發現自己忘記帶西裝口袋方巾,為了維持上台時的服裝完整性,他臨時用妻子的黑色內褲來代替。事後他妻子在網路上自曝這件糗事,讓網友們超激動又難以置信,並恍然大悟地說「難怪他不敢把手帕拿出來給弟弟擦淚!」

Carey Price did an awesome thing last night at the NHL awards for that young boy, but it’s even better knowing he did with his wife’s panties in his pocket because he didn’t have a picked square pic.twitter.com/1oNM7KvCuI