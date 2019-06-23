影／貨櫃車翻落10米深邊坡車頭全爛　駕駛命大！自己爬出來

記者楊淑媛／桃園報導

桃園平鎮區國道1號北上與台66線西向、高幼路附近，23日清晨發生一輛貨櫃車，疑因彎道失控，連人帶車翻落匝道下方10米深邊坡。警消趕到救援時，看到被壓毀的車頭，以及自行爬出的56歲林姓駕駛，趕緊將他送附近的聯新醫院救治。院方表示，林男下巴撕裂傷、後腦杓、上臂、大腿疼痛，意識清楚，治療後沒有生命危險。

▲貨櫃車翻落10米深邊坡，被壓毀的車頭。（圖／民眾提供）

警消表示，23日清晨7時7分許清，平鎮區國道1號北上與台66線西向匝道下方（高幼路附近），一輛貨櫃車在下匝道時疑因失控，衝到護欄旁邊坡，整輛車子翻落10公尺深的下方邊坡並翻覆，所幸遭壓毀的車頭，只要是壓在副駕駛座，才讓貨櫃車駕駛逃過一劫，至於事故原因正由警方調查中。

▲▼警消趕到救援時，看到被壓毀的車頭，以及自行爬出的56歲林姓駕駛。（圖／民眾提供）

桃園警消獲報後，出動消防人員10名、消防車輛4輛，前往搶救，到場時看到未受困車內，自行爬出的林姓駕駛，為其稱幸並立即由救護人員給予患者清理傷口、包紮止血、氧氣面罩與心理支持後，送聯新醫院。

該起車禍發生後，行經的人車經過，莫不對於翻落後車頭嚴重壓毀的駕駛，性命安危表示關切！