女嬰遭丈夫和小三帶去尋短！母深夜PO文救女兒　警跨南北4縣市救援

▲新竹市警察局在治安會報中，表揚婦幼警察隊副隊長王佳琳（圖左）及第一分局警員郭有軒（圖右）。（圖／記者陳蒲芬翻攝，下同）

地方中心／新竹報導

新竹一名張姓母親於5月間在臉書社團PO出一則求救文，指出丈夫與小三要帶著她剛出生3個月大的女兒一起去尋短，新竹市市長林智堅看到這則PO文擔心女嬰會有不測，立刻請新竹市警察局循線調查，透過2人手機發話位置追蹤，在4縣市合力之下順利找到女嬰並成功安置。

新竹市警察局指出，張姓母親在臉書PO文求救，表示她3個月大的女兒遭先生及小三帶走不知去向，而魏男有家暴傾向，2人揚言要自我了斷，但文章PO出1小時後就刪除。林智堅表示，當晚無意間看到這篇貼文，擔心女嬰遭不測趕緊聯絡新竹市警局，在4縣市警局的合力之下，於案發2天後順利找到女嬰並安置好。他也強調，「為需要幫助的人提供協助不分縣市，做就對了！」

▲張姓母親PO文求救，丈夫及小三要帶她3個月大的女兒去尋短，員警們循線追查順利找到女嬰。

新竹市警察局長鄧學鑫也說，深夜接獲林智堅通知，立刻與婦幼隊隊長謝益銘、副隊長王佳琳與一分局家暴防治官郭有軒展開聯繫，且聯絡到PO文的張姓母親；竹縣警方也立刻協助，透過手機發話位置追蹤，找到魏男及其蔡姓女友在桃園市中壢區。

中壢分局透過監視畫面，發現魏男、蔡女及女嬰的最後身影出現在台鐵中壢車站，員警打遍中壢車站周遭所有旅館電話，抽絲剝繭下終於查到蔡女最後的發話地點位於彰化縣員林，經員林派出所協助終於找到女嬰下落，並把魏男帶離確保女嬰安全無虞。

▲橫跨4縣市啟動尋人「超級任務」，順利保住女嬰生命。

鄧學鑫還說，成功執行營救任務的王佳琳和郭有軒，積極辦案獲得績優員警的肯定，新竹市警察局在6月份治安會報中，也特別表揚他們2人，更獲頒竹市績優員警殊榮。而本案結合了新竹縣市、桃園市及彰化縣，橫跨4縣市啟動尋人「超級任務」，互相支援合作的救援行動，成功確保一條珍貴的小生命安全。

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