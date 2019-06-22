批民進黨沒收人民公投權利　朱立倫：「蔡公投」會氣得跳起來

▲朱立倫。（資料照／記者羅婉庭攝）

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫22日出席婦女活動，談到國民黨內舉辦的公投遊行，朱立倫表示，「當然全黨都應該要站出來」、「民進黨憑什麼為了政治考量，沒收台灣人民公投的權利，把公投鎖回鐵籠之中？」如果前立委「蔡公投」蔡同榮先生還在，大概會氣得跳起來

朱立倫出席「疼愛媽媽-保膝動健康」婦女活動時，談及7月7日公投遊行，「當然全黨都應該要站出來」，他呼籲，所有維護台灣民主自由的力量都站出來，「民進黨憑什麼為了政治考量，沒收台灣人民公投的權利，把公投鎖回鐵籠之中？」今天如果「蔡公投」蔡同榮先生還在，大概會氣得跳起來，所有對台灣民主努力奮鬥的前輩們，一定也都無法接受。

提到民調，朱立倫表示，許多對比式民調中，他與國民黨總統初選參選人郭台銘、高雄市長韓國瑜兩人的支持度相當接近、幾乎相同，以目前初選機制，黨內互比所占的民調比例偏低，「只要肯對打、走極端、肯攻擊，就有機會快速拉高聲量」。朱立倫也指出，目前黨內互比約有四成不願表態，很多是女性朋友，這也是為何民進黨與其他政黨在做民調時，直接採取政黨對比的方式，這才真正符合選舉的情況

另外，有媒體詢問朱立倫是否也會與前立法院長王金平見面尋求支持，朱立倫說，他的態度是從黨內初選開始一直到7月15日正式公布民調結果之前，「不會跟任何的候選人私下見面，也不會做任何私下的結盟，就是公公平平的初選」，直到7月15日結果公布之後，全黨立刻團結在一起，「民進黨用三秒膠，看我們國民黨能不能用一秒膠」。