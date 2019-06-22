北市4年多達16369場陳抗活動　動用超過45萬警力維持秩序

▲北市4年來超過千場陳抗，動員警力數多達45萬人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市為全國行政中心，舉凡總統府以及5院等重要官署接設置於台北市，其中總統府、立法院以及行政院幾乎是民眾陳情抗議的熱點，且集會遊行場次多達16369場，動用警力數超過45萬名警力。

警方指出，北市2015年共計也2161場陳抗，使用警力數75610人次、2016年集會遊行2379場、使用警力數81544人次，2017年集會遊行2747場、使用警力數108,509人次，而2018年集會遊行更是多達9082場、使用警力數192788人次。

而2018年九合一選舉期間，集會遊行場次高達7185場、使用警力14萬3202人次，對於2020年總統及立委選舉工作，警方仍不敢掉以輕心。屆時對臺北市警方而言，選舉的安全維護工作、集會遊行保障及交通疏導，將是一大挑戰。

北市政府警察局指出，集會遊行係憲法保障之人民基本權利，警方一定尊重言論自由，積極保障人民集會遊行之權利，惟為維護各項公益之衡平。

呼籲國人於舉辦集遊活動時，應嚴守法令規定，尊重其他團體、當地居民及用路人權益，勿恣意佔據馬路，影響交通秩序，共同維護臺北市之社會秩序與交通順暢。

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