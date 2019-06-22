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運油北韓遭制裁　油商陳世憲驚傳跳樓自殺身亡

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▲▼運油北韓遭制裁　油商陳世憲驚傳跳樓自殺身亡。

▲油商陳世憲涉嫌賣油給北韓，遭檢方凍結資產 ，今傳出跳樓尋短身亡。（翻攝網路）

圖文／鏡週刊

涉嫌資恐北韓又揚言要殺害法務部次長陳明堂全家的油商陳世憲，今天驚傳跳樓自殺。警方獲報也前往採證，現場還留有一封遺書，目前已報請檢察官調查確切死因。

22日上午10點，鹽埕分局接獲民眾報案，指瀨南街一處大樓6樓有民眾跳樓自殺，警方趕赴現場，只見1名男子倒地，經救護人員檢視確認死亡；警方發現死者就是油商陳世憲，並在他的住處起出一封遺書，警方也通報高雄地檢署，由檢察官相驗遺體。

陳世憲因涉運油北韓，成為我國首位被制裁的國人，名下資產全被凍結，日前他曾吞安眠藥自殺獲救。

高雄商人陳世憲涉嫌租用香港籍貨船「方向永嘉號」在公海賣油給北韓，遭美國衛星拍下後，交由台灣偵辦。陳日前被以150萬元交保，名下資產全被凍結，不料卻在18日晚間吞了20粒安眠藥輕生獲救。

航運界透露方向永嘉號是艘「傭船」，而公海非法交易也僅是冰山一角，方向永嘉號外型像散裝雜貨輪，但其實是艘油化船。

▲▼運油北韓遭制裁　油商陳世憲驚傳跳樓自殺身亡。

▲全球鷹在高空極速偵蒐，拍到陳世憲租用船隻在公海轉運賣油給北韓船舶。

據調查，去年10月11日，方向永嘉號駛進南韓麗水港，裝載日本出產的精煉石油，再於去年11月6日駛入台中港，隔天就離開台灣。

但它在公海上把600多噸精煉石油轉給一艘北韓油輪，結果被美國衛星拍到影像，涉嫌違反國際禁運決議，南韓依此證據，在11月24日扣押該船。

陳世憲否認交易油品是政府補助的漁船用油，被依偽造文書罪嫌移送，高雄檢方諭令150萬元交保，不料今日卻傳出他跳樓自殺身亡。

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