猴子坐腿裝沒事抓癢…下秒「神手」猛扯上衣　正妹尷尬傻坐原地

▲猴子神手差點讓女子曝光。（圖／翻攝自YouTube／AllVideoKingdom）



國際中心／綜合報導

到東南亞觀光時，許多遊客都喜歡和當地的猴子一起拍照，非常親人的猴子也會跳到遊客的身上要東西吃，不過還是要注意一下，這些調皮的猴子，除了會帶走你的食物外，還會順手帶走你的「衣服」。紐西蘭一名女孩跟著家人一起到峇里島玩，當家人替她錄下猴子坐在她腿上的樣子時，猴子竟然一把將平口洋裝扯下，內衣當場露出來，害她只能在原地尷尬地笑。

21歲的莎拉上月29日與家人來到峇里島的聖猴保護區，從影片中可以看到，當猴子跳上莎拉的腿上時，先是若無其事地抓抓癢，她還開心地擺出各種姿勢，準備錄影拍照，沒想到下一秒準備跳走猴子，竟順手將她的衣服往下拉，讓莎拉的內衣當場露出來，胸部也差點走光。莎拉只能面露尷尬地傻在原地，她的媽媽則說，「我們在現場笑到不行，這應該是她永生難忘的經驗。」

▲猴子一手抓住了衣服上端，幾乎把整件衣服扯下。(圖／翻攝自網路)



先前也曾經有遊客到泰國清邁的猴子園觀光時，被調皮的猴子爬上身，但是接下來當猴子試圖爬上她的肩膀時，牠一手抓住了女孩的衣服上端，幾乎把整件衣服扯下來！幸好也未曝光，猴子園的主人則說：「牠一直想找母乳。這並非是安排好的，很高興我們拍到了畫面。」