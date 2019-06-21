韓粉「髮蠟哥」聲援長榮罷工　心疼空姐被欺負

▲韓粉「髮蠟哥」21日北上聲援長榮罷工，口嚼檳榔說心疼空姐被欺負。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

韓粉「髮蠟哥」21日下午北上聲援長榮罷工事件，他指出，長榮應該要照顧員工，還說給他們記過，這樣合理嗎？這是欺負可憐台灣人嗎？他心疼空姐才北上聲援，張榮發如果在世，絕對不會讓勞工走上街頭，希望長榮航空儘速回應空服員訴求。

長榮航空工解罷工事件已進入第2天，工會21日早上宣布已有長期抗爭準備，包括台北、新北等地區40餘個產業工會都趕來聲援力挺。韓粉「髮蠟哥」何將財下午也突然現身力挺空姐罷工。

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「髮蠟哥」說，20日得知長榮罷工消息後，晚上八點就從台南開車北上，今天上午還先去參加鴻海股東會結束後才來這裡，以後也不排除向張榮發的公司撒冥紙、丟雞蛋，要求長榮趕快回應空服員。

▲韓粉「髮蠟哥」聲援長榮罷工，強調長榮是欺負辛苦台灣人。（圖／記者沈繼昌攝）

「髮蠟哥」指出，台灣最基層的勞工，我們一定要力挺到底，張榮發今天如果在世，絕對不會讓勞工走上街頭，油價已下跌到一個階段，長榮公司已經賺很多錢，空服員要求日支費要調整2元美金，長榮竟然都省起來，讓空服員一個月只拿三、四千塊。

「髮蠟哥」強調，長榮應該照顧員工，還讓他們在這裡幹什麼，在這邊罷工、在這邊怨嘆，還說給他們記過，這樣合理嗎？這是欺負可憐台灣人嗎？如果好過的話，怎麼會去做空姐，長這麼漂亮，好命七早八早就嫁老公生小孩了。

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