影／2分鐘到山下！熱心女每天跳300米懸崖「只為幫同事送熱飯」

大陸中心／綜合報導

為了讓同事們吃上熱呼呼的一餐，重慶女孩萬天弟每天從300米高的懸崖跳下。不畏懼高的她手裡拿著便當，並且拴上安全繩從高處往下跳，接著消失在雲霧之中，短短2分鐘就到了山下；看見同事們幸福的表情，她滿足地說，能以自己最愛的方式幫別人送飯是件很開心的事。

▲萬天弟怕飯菜冷掉，每天堅持以高空彈跳的方式到山下。（圖／翻攝自《新京報我們視頻》，下同）

據陸媒報導，萬天弟是重慶萬盛奧陶紀公園的後勤人員，每天給景區內的200多名同事送飯是她的工作。由於景區範圍大，有幾名員工在山下工作，開車需花上30分鐘，每次到達時，飯菜都已經涼了；為了不讓同事吃冷掉的飯，萬天弟決定以高空彈跳的方式下山。

▲女孩每天跳下栓繩跳下懸崖可以剩下至少28分鐘。

萬天弟每天從300多米高的懸崖跳下，比開車省下了整整28分鐘，等到送完飯再小跑步上山；就這樣長達一年的時間都用這種方式幫同事送飯。她笑說，從高空跳下去一點也不害怕，而且能用自己喜歡的方式為同事們服務也感到很開心。

▲山下的同事每天都有熱呼呼的飯可以吃。

這段影片日前在網路上曝光，網友紛紛感到不可思議，「這飯菜有勇敢的味道」、「這是我遇到最扯的」、「每天這樣送飯，你同事的良心不會痛嗎？」、「飯丟下去就行啦」、「其實跳崖是主要，送飯只是順便」、「看得我雙腿軟了」、「這樣跳，飯菜的汁水不會漏出來嗎？」。