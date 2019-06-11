屁孩105米高空極限挑戰「跳隔樓」！玩伴錄影PO網炫　網驚：根本玩命

▲重慶近日有2名男孩竟在離地105米的懸空樓頂「跳隔樓」，還笑稱為極限挑戰，引發網路批評。（圖／翻攝自《梨視頻》）



實習記者陳妙津／綜合報導

大陸重慶九龍坡近日有2名男孩竟在樓頂高台玩耍，還跳過離地105公尺的兩樓縫隙，大玩極限挑戰，並將影片PO網上傳炫耀，引發網路批評。社區表示，當時小孩已經被家長接回，重新教育，也已在社區內張貼告示，提醒居民看顧好自家孩童。

▲男孩還站在橫梁上擺出耍帥姿勢。（圖／翻攝自《梨視頻》）



據《梨視頻》報導，5月24日下午4點半，2名男孩在重慶九龍坡某社區的懸空樓頂大玩極限遊戲，不僅從相距1.2米的兩樓間直接跳躍，還站在離地105米處橫梁上比出耍帥姿勢，並將影片PO網上傳。

▲樓頂離地105米，從上往下看相當懾人。（圖／翻攝自《梨視頻》）



片中可以聽見2名男孩笑稱是「極限挑戰」，還笑嘻嘻地站在高處，稍有不慎很可能墜樓殞命當場。影片曝光後，引發網路批評，網友紛紛表示，「出事就來不及後悔了」、「是個狠人…」、「太危險」、「掉下來砸到別人怎麼辦」、「這是玩命吧」、「少年總有英雄夢，對生命不夠了解」。

社區表示，當事男孩已經被家長接回管教，也在社區內張貼告示，指出事發前已有張貼「禁止攀爬」提示，並再次提醒居民務必看顧孩童安全，切勿讓未成年人獨自上樓頂玩耍。

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