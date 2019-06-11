　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

屁孩105米高空極限挑戰「跳隔樓」！玩伴錄影PO網炫　網驚：根本玩命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼重慶近日有2名男孩竟在離地105米的懸空樓頂「跳隔樓」，還笑稱為極限挑戰，引發網路批評。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲重慶近日有2名男孩竟在離地105米的懸空樓頂「跳隔樓」，還笑稱為極限挑戰，引發網路批評。（圖／翻攝自《梨視頻》）

實習記者陳妙津／綜合報導

大陸重慶九龍坡近日有2名男孩竟在樓頂高台玩耍，還跳過離地105公尺的兩樓縫隙，大玩極限挑戰，並將影片PO網上傳炫耀，引發網路批評。社區表示，當時小孩已經被家長接回，重新教育，也已在社區內張貼告示，提醒居民看顧好自家孩童。

▲▼重慶近日有2名男孩竟在離地105米的懸空樓頂「跳隔樓」，還笑稱為極限挑戰，引發網路批評。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲男孩還站在橫梁上擺出耍帥姿勢。（圖／翻攝自《梨視頻》）

據《梨視頻》報導，5月24日下午4點半，2名男孩在重慶九龍坡某社區的懸空樓頂大玩極限遊戲，不僅從相距1.2米的兩樓間直接跳躍，還站在離地105米處橫梁上比出耍帥姿勢，並將影片PO網上傳。

▲▼重慶近日有2名男孩竟在離地105米的懸空樓頂「跳隔樓」，還笑稱為極限挑戰，引發網路批評。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲樓頂離地105米，從上往下看相當懾人。（圖／翻攝自《梨視頻》）

片中可以聽見2名男孩笑稱是「極限挑戰」，還笑嘻嘻地站在高處，稍有不慎很可能墜樓殞命當場。影片曝光後，引發網路批評，網友紛紛表示，「出事就來不及後悔了」、「是個狠人…」、「太危險」、「掉下來砸到別人怎麼辦」、「這是玩命吧」、「少年總有英雄夢，對生命不夠了解」。

社區表示，當事男孩已經被家長接回管教，也在社區內張貼告示，指出事發前已有張貼「禁止攀爬」提示，並再次提醒居民務必看顧孩童安全，切勿讓未成年人獨自上樓頂玩耍。

►影片請點此

ET快訊
快訊／國道阿羅哈客運「衝出邊坡」…直墜平面道路！2死10多人
中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形亡！女雙手染血淚做CPR：
快訊／帕克無預警宣布退休　馬刺三劍客最後一人

關鍵字：重慶,極限挑戰,屁孩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

屁孩105米高空極限挑戰「跳隔樓」！玩伴錄影PO網炫　網驚：根本玩命

玩一半「玻璃溜滑梯」下雨！急速衝破護欄墜崖　眾人噴飛1死6傷

校內「水果刀猛插」前女友脖子！高三女噴血倒地亡　全班目睹嚇傻

蔡正元指台灣早「送中」　陸委會駁：己方人員不遣送與香港不同

《人民日報》怒轟美政客：於人談契約，於己忙棄約

陸官方報告：2018美國3325個IP攻擊中國網絡　且有上升趨勢

《環時》總編胡錫進：川普非得把中國扳倒　這次真的來者不善

美國務卿狂批華為資安　陸外交部稱全是「謊言謬論」

5G專利佔全球4成！　GSMA：若封殺華為、中興，歐洲將多花1.9兆

華聞快遞／上海嘉定打造「氫能港」 年產值目標500億元

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠上課」一年後變了

郭董發香包竟遭大媽「愛的偷襲」 快手強吻+抱抱！隨扈嚇歪忙阻止

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

屁孩105米高空極限挑戰「跳隔樓」！玩伴錄影PO網炫　網驚：根本玩命

玩一半「玻璃溜滑梯」下雨！急速衝破護欄墜崖　眾人噴飛1死6傷

校內「水果刀猛插」前女友脖子！高三女噴血倒地亡　全班目睹嚇傻

蔡正元指台灣早「送中」　陸委會駁：己方人員不遣送與香港不同

《人民日報》怒轟美政客：於人談契約，於己忙棄約

陸官方報告：2018美國3325個IP攻擊中國網絡　且有上升趨勢

《環時》總編胡錫進：川普非得把中國扳倒　這次真的來者不善

美國務卿狂批華為資安　陸外交部稱全是「謊言謬論」

5G專利佔全球4成！　GSMA：若封殺華為、中興，歐洲將多花1.9兆

華聞快遞／上海嘉定打造「氫能港」 年產值目標500億元

渣男保險員騙錢神隱！竟高調帶女吃宵夜、炫耀捕獲「春風」　網開副本酸爆

90所高校激戰！闖「街舞甲子園」爭冠　霹靂舞冠軍：努力3年後以1敵5

快訊／阿羅哈翻覆2死14傷　公路總局凌晨證實「駕駛開車達9小時」

白皙妹「上衣失蹤」側邊全露！開岔僅剩真理褲　網傻：穿反了吧

他問「迪卡儂都誰在買的？」狠酸廉價　網洗版打臉：CP值爆高！

屁孩105米高空極限挑戰「跳隔樓」！玩伴錄影PO網炫　網驚：根本玩命

韓國瑜深夜發文「我是庶民」救台人人有責：亞洲一條龍快變一條蟲

職場幹話百百種！「主管幹話金句」大車拼…比共體時艱更火大

快訊／直升機墜毀曼哈頓中城！「砰一聲」直墜54樓頂　至少1人死亡

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相　網全崩潰：就是一個喝XXX的概念

少女遭5男性侵焚屍長蛆！　法官判死刑：80%國人支持

大陸熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹..

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

結婚前懷孕「種是小王的」　她慌..

考考眼力　2球顏色其實一樣！

台灣早送中?　陸委會駁：與港不..

校內水果刀插前女友脖子！全班目..

地鐵吐痰被阻　他嗆外國都有痰盂

男嬰剛出生！22歲未婚媽3樓往..

滑玻璃溜滑梯一半下雨　眾人噴飛..

白衣男穿緊身內褲逛超市　她一轉..

《人民日報》批美國於人談契約，..

律師：逃犯條例通過台人可引渡至..

1歲就懂玩手機！女童2歲半近視..

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹..

更多熱門

相關新聞

柴遭屁狗騷擾厭世　結局牠更崩潰

拜託離我遠一點！Instagram帳號@kawaiiken_thailand日前貼出一則逗趣短片，只見一隻柴幼幼不斷用短腿撲向大汪，想邀對方一起玩耍！不過成年柴卻興致缺缺，無奈地面對小屁孩激動式騷擾，沒想到最後竟又來了2隻小屁狗，讓牠表情瞬間更厭世，超想逃離這恐怖的地方！

屁孩偷騎車出門撞傷人　媽崩潰：該怎麼教

看電影聊劇情！她：不要講話...屁孩再踢椅背

兒踢球差點K到人被勸要教　屁孩母：他才5歲

小學生變漢堡夾心　消防哥超傻眼

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

快訊／國道阿羅哈客運衝出邊坡　1死10多人受困

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

快訊／遊覽車衝出國道2死14傷！司機說法曝光

即／文大生換瓦斯桶爆炸　房東45%燒燙傷

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

婚前健檢＝不信任？報告一出他懂了：超重要

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

即／阿羅哈翻覆2死14傷！司機曾8次違規

曾之喬被「假周湯豪」騙匯百萬元

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面