影／嫌隔壁女嬰太吵！孕婦竟端起「麻辣燙」潑過去...網怒：你不配做媽

大陸中心／綜合報導

河南項城一位28歲孕婦日前在餐館就餐時，因不滿11個月女嬰盈盈（化名）用湯匙敲打桌子，便端起麻辣燙湯汁潑向盈盈和女童母親，導致兩人多處燙傷。這位準媽媽的行為引起網友炮轟「不配當母親」，她也被警方判處行政拘留15日與罰款500元（人民幣，約新台幣2300元），但因懷孕暫不執行拘留。

▲ 孕婦端起麻辣燙走向女嬰那桌。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，麻辣燙店店員表示，那位女性是一個準媽媽，懷孕應該6、7個月了，她是因為與丈夫發生了爭執心情不好，隨後因盈盈不停拍桌子，與其家人發生爭吵，一氣之下就直接端起麻辣燙，潑了過去，造成盈盈背部、臀部出現大塊紅色傷口。

▼ 女嬰受傷嚴重。（圖／翻攝自微博）

該位店員和家屬隨後將盈盈送往醫院並報警，涉事孕婦和丈夫一直沒有離開，在現場等待員警到來。項城市公安局日前發佈通報稱，對該名孕婦做出行政拘留15日，並處罰款500元（人民幣）的處罰決定，但因其懷孕，依法暫不執行行政拘留。

此事在微博上引起網友眾怒，紛紛表示，「給肚子裡的孩子積點德吧」、「這種人不配當母親」、「這也太令人髮指了吧，根本就無法控制自己，不像一般五六歲的熊孩子，還能靠家長教育控制一下，自己也即將做媽媽了，怎麼能如此殘忍的對待幼兒？簡直毫無人性」。