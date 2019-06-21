超商驚現「黃金比例鮮奶茶」！生乳含量50%以上　網暴動：想喝

消費中心／綜合報導

今年初夏「奶茶」爭霸戰開打，鮮奶融合茶香的熱潮，不只手搖店口味多元，便利商店也大出奇招，貨架上新品推陳出新，每款都有自己的個性與特色，其中超商一款奶茶新品更是引爆網友嘗鮮潮，甚至還有網友說連跑好幾家超商都買不到，引爆熱議，「超想喝！」、「鮮奶茶耶～」、「想喝～」。

▲超商一款奶茶新品更是引爆網友嚐鮮潮。(圖／翻攝自Dcard)

最近有不少網友在網路上分享指出，看到超商最新推出的「午后時光鮮奶茶」，使用生乳含量高達50%，濃郁的奶香搭配淡雅的茶香，讓人每一口都心情好，甚至還有網友喝過後直呼比義美鮮奶茶好喝。

這名網友在PTT上分享說，自己比較喜歡喝有奶味的奶茶，有時候會買牛奶跟紅茶自己調，也蠻常買義美鮮奶茶，但自從它出包後就不敢買，「今天去小7看到午后時光鮮奶茶買來試試看，整個完勝義美，喝的出來濃濃奶香，而且沒有把茶味蓋掉，這一點很不錯！」

▲喝的出來奶香，而且沒有把茶味蓋掉。（圖／翻攝自PTT)



另外，也有網友喝完分享說，去便利商店買奶茶都會避開買有使用奶精的，最近看到強調使用牛奶調配的午后時光鮮奶茶，就買來喝看看，喝完覺得還不錯。看到網友分享最新奶茶新品，也吸引不少奶茶控想嚐鮮並紛紛留言說，「想喝」、「看起來還不錯」、「生乳含量50%以上好像可以」。

其中，還有網友在爆廢公社表示，看到網路上不少人在討論午后時光鮮奶茶，但連跑好幾家超商都買不到，因此怒而轉買手搖店鮮奶茶降火氣。對此，其他網友也紛紛回覆留言指出，「我也跑好幾家沒買到」、「昨天到超商櫃檯結帳，看到前面的人買了一堆，超誇張！很想喝喝看到底如何」。

▲網友到超商櫃檯結帳，看到前面的人買了一堆，超誇張！（圖／網友提供，請勿翻攝)



隨著國人健康意識抬頭，購買商品前都會看食品標示，除了了解營養成分，也在意是否有不良添加物。其中，午后時光最新推出鮮奶茶，強調無奶精、乳化劑、香料、膠體，讓喝飲料也能無負擔。此外，現代人對原物料的來源也相當講究，午后時光採用100%台灣生乳與精選錫蘭紅茶，鮮奶與茶湯黃金比例調製加上不膩口的甜度，香醇不膩口，不論是大人還是小孩都喜歡，也難怪網友如此激推！午后時光鮮奶茶目前在四大超商，以及量販超市都能買到，想喝趕快怒衝一波吧！

