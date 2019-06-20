超暖救援！若遇長榮罷工回不來 東京民宿讓你「免費住」

▲DoMo民泊提供長榮罷工期間免費入住。（圖／翻攝自DoMo民泊官網）

記者彭懷玉／台北報導

長榮航空勞資協商破裂，桃園空服職業工會今（20日）下午4點聚集南崁總部發動罷工，預計今明兩天長榮、立榮受影響航班多達310航班，影響6萬人，以台人最愛去的日本東京，有民宿業者提出暖心救援方案，若旅客因長榮罷工而滯留當地，將提供免費一晚的住宿。

「陪你一起度過」位在東新宿地區、西新宿地區、新大久保皆有房源的DoMo民宿，DoMo集團執行長李奇嶽今（20）表示，若旅客因長榮班機取消無法回台灣，只需要提供機票證明和護照，就能享有東京DoMo民宿免費住宿，且不需是原來的住客。

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▲DoMo民泊提供長榮罷工免費東京入住。（圖／翻攝自DoMo民泊粉專）



另外，若是已預訂民宿或機加酒行程，而無法抵達東京入住的旅客，也可主動通知客服人員，提供班機取消的機票證明及護照，將免費為旅客協助辦理延期，且不限制日期，相當佛心。

DoMo民泊強調共享精神，是新宿最大的合法民泊業者，除了基本家電、廚房、衛浴設備之外，也提供雙人、三人、四人房型，及家庭五人房型的選擇，也可包層包棟，地點均位於寧靜的住宅區巷內，交通便利，步行到車站只要10分鐘之內。

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