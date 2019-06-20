紮根基層　犯保協會邀派出所與里長加入犯罪被害保護網

▲犯保台北分會主任楊千慧到中正二分局，向基層警察說明犯罪被害人保護業務。（圖／犯保台北分會提供）

記者劉昌松／台北報導

台北市萬華區4月間發生街友遭香腸攤販刺死案件，台北地檢署依法偵辦2個月後，依殺人罪起訴陳姓香腸伯，其實案發第一時間，犯罪被害人保護協會台北分會已積極介入輔導並協助死者家屬申請被害補償金。為建置更嚴密的保護網，近來台北分會更頻走地方，向派出所基層警員、里長、地方仕紳宣導犯保業務。

台北地檢署主任檢察官黃珮瑜3月份已前往轄區各分局，與各分局的保護官建立聯繫平台，希望加強犯罪發生後，讓犯保協會能在第一時間介入，協助安撫並提供被害人、家屬必要協助。

▲台北市萬華區的里長、里民代表參加社區治安會議了解犯保運作方式 。（圖／犯保台北分會提供）

為了深化宣導犯保議題，犯保台北分會主任楊千慧在本月19日，就先參加中正二分局定期對派出所基層進行的勤前教育訓練，20日再到西門町紅樓參加萬華分局的社區治安會議，向基層警察、里長、里民代表介紹各分局保護官，並說明犯保工作。

犯保台北分會表示，警察、里長、地方仕紳在第一線接觸民眾，若有犯罪事件發生，他們可以第一時間協助被害人找到犯保協會，犯保協會也能透過聯繫平台，找到需要保護的人，使有溫度的司法保護即時關懷每一個被害家庭。

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