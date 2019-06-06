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韓國瑜「王小姐」爆料老是扯到檢調　北檢：已分案偵辦

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▲北檢預計4日下午傳喚吳子嘉。（圖／記者劉昌松攝、記者李毓康攝）

▲吳子嘉接連爆韓國瑜的料都扯到檢調，北檢為此2度發新聞稿澄清。（圖為資料照／記者劉昌松攝、記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉接連爆料韓國瑜與「王小姐」的關係，日前最新「進度」是，韓國瑜的親信黃文財，曾到王小姐家滅證，還為了躲避檢調搜索，躲到王小姐家的樓頂。對此，台北地檢署6日晚間發澄清稿，表示卷內並無黃躲樓頂的資料，並強調已對相關人是否洩密等部分，分他字案偵辦。

這是北檢針對「王小姐」事件，第2次發布新聞稿澄清，上次是吳首度爆料指出，檢調偵辦菜蟲案時，掌握到韓多年前到新莊王小姐家中過夜畫面，北檢5月27日，就由主任檢察官黃珮瑜，找來相關承辦人員製作筆錄，同時翻查相關案件卷證，確認都沒有吳所說的相關畫面後，發布新聞稿澄清，「『無』吳所指之錄影畫面」。

5月31日，韓國瑜親自從高雄北上控告吳子嘉誹謗的當天，吳又再爆料，稱檢調當時在搜索王小姐家當天，黃文財跑去幫韓國瑜收拾東西，差點碰到調查員，趕緊躲到樓梯間，才沒和調查員撞上。

相關言論歷經多日在媒體上發酵後，北檢6日再度針對吳的言論發布聞稿，澄清相關內容「均與本署無涉」，北檢並表示嚴守偵查不公開原則，「請外界勿作無謂之揣測。另就本案相關人員是否涉嫌違反相關刑事法律，本署業已分案偵辦，以查明事實。」

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關鍵字：韓國瑜,吳子嘉,婚外情,私生女,高雄市,總統大選,王小姐,菜蟲,台北地檢署,妨害名譽

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