馬英九洩密案更審將審結　七月底前就知是否有罪定讞

▲馬英九洩密案即將審結，七月底就能知道是否有罪定讞。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九遭控教唆洩密案，一審無罪，二審逆轉有罪，改判刑4月。案經最高法院撤銷二審有罪判決，發回高等法院更審。全案將於21日下午進行最後的言詞辯論程序，馬英九將親自出庭，做出無罪答辯。預計全案將於7月底宣判，不得上訴，屆時就能知道馬英九是否有罪定讞。

本案由台北地檢署於2016年3月間起訴，北檢認為馬英九在馬王政爭期間，要求前檢察總長黃世銘對前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強2人，二度報告偵查中的機密，涉嫌教唆洩密等罪提起公訴。一審台北地方法院女法官唐玥，認為馬英九的行為乃是行使憲法44條規定的「院際調解權」，阻卻教唆洩密違法，判決馬英九無罪。檢方上訴二審，高院認為馬英九並非行使「院際調解權」，不能阻卻違法，逆轉改認定馬英九有罪，判刑4月，得易科罰金12萬元。

案經最高法院於1月初撤銷發回高等法院更審，根據《刑事訴訟法》新修正的規定，馬英九的案件可以撤銷發回一次，亦即高院更審後即定讞。高院於1月中公開抽籤，由審理太陽花學運案二審，將林飛帆、陳為廷等22名被告全數判決無罪的女庭長張惠立中籤。

更審於2月間召開準備程序庭，當時馬英九並未提出新證據，因此合議庭排定本月21日進行審判程序，將提示相關證據，並進行最後言詞辯論程序。預計馬英九屆時將作出無罪答辯，強調這起事件因涉及閣員的政治責任，並以憲法的「院際調解權」進行辯論。而由於最高法院撤銷發回理由中，特別點出本起司法關說事件，是否有關公共利益的問題，預計21日的庭訊中，也將引發論述。

本案結束言詞辯論後，預計將會在7月底宣判。由於本案不得再上訴，7月底的宣判，就能知道馬英九是否有罪定讞。

