影／護理師夢碎！救助阿羅哈傷患卻遇車禍離世　父淚接畢業證書：爸爸好想妳

記者唐詠絮／彰化報導

哀慟！今年剛考上長榮大學護理系的18歲朱姓女大生，10日趕去秀傳醫院協助在阿羅哈客運中受傷的病患，返家途中遭撞身亡，家屬悲痛不已，20日上午長榮大學護理系人員親自將畢業證書與長榮學生們親手折的紙鶴、卡片送到朱女的靈堂前，希望她能得到安息。

▲18歲朱姓女大生明日出殯，上午校方送畢業證書到靈前。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

朱父悲痛地收下，站在靈前對著女兒說：「長榮大學護理系今天專程幫您送來了您的畢業證書，您的善心是最近台灣最難得的正面能量，我們全家人都以您為榮！」

校方人員表示，朱女的志向就是當護理師救人，難能可貴的是都在醫院當志工，卻不幸因為救護傷患而不料返家途中發生車禍過世，令人不捨。

朱女10日晚間聽聞阿羅哈客運重大死傷車禍，便趕去協助搶救傷患，不料在返家行經花壇鄉省道中山路與1輛賓士車發生劇烈碰撞，被撞成重傷送彰基醫院，朱女到院前已無心肺功能，頭部大量出血，意識不清，瞳孔放大，血壓低，腦壓增加，嚴重頭部外傷。經電腦斷層檢查腦內大量出血，蜘蛛膜下出血，頭骨破裂。經由緊急開刀手術，進行減壓手術，骨盆大腿骨骨折手術，搶救3天後，就在13日下午因心肺功能衰竭，15時38分宣告不治。

▲朱女臉書上仍看到她燦爛甜美的笑容。（圖／翻攝自朱女臉書）

21日上午7時30分整，朱女將出殯，臉書已經有網友號召前往悼唁，也為朱女另開一個屬於朱女的回憶小天堂，上面有來自朱女同學、師長及網友留言，希望朱女來世，一樣能做最愛的救護人員工作，串串的留言字句，看得讓人鼻酸不已。

朱家在住處布置朱女的靈堂，朱父在臉書上說，女兒，你適應了嗎？爸爸還沒適應 還沒適應沒有你的日子 從小你跟爸爸感情最好，爸爸常說，叫你好好的讀書 以後做一個有用的人，在村子裡面，在親朋好友的面前，能夠臭屁一下 能夠驕傲一下，妳做到了，妳真的做到了。

▲18歲朱姓女大生明日出殯。（圖／翻攝自臉書花壇人俱樂部）

朱父說：「雖然不喜歡妳用這個方式讓我臭屁，但是，你的行為，讓我感到驕傲了，跟著菩薩，好好的去修行，只是，爸爸現在，好想你、真的好想妳 明天 你將要離開爸爸 到另外一個國度 妳將會有一段很忙的適應期，一樣要勇敢的去面對，爸爸幫你加油，最親愛的寶貝女兒，爸爸會想你，有時間，記得回來夢裡看看爸爸，讓爸爸再抱抱妳。」

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