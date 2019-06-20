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灑鹽種椰子樹！中建島「反常識」植物　解放軍綠化「南海戈壁」

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▲▼過去曾有「南海戈壁」之稱的三沙中建島，現今已成為綠沙洲。（圖／翻攝自中新網）

▲在種下椰子樹苗之前，中建島官兵往沙坑裡撒上一把食用海鹽。（圖／翻攝自中新網，下同。）

軍武中心／綜合報導

過去曾有「南海戈壁」之稱的三沙中建島，其孤懸於西沙群島西南端，，北距海南島三百多公里，如今已成為綠沙洲。據了解，目前存活近500顆的椰子樹，在種植的最大關鍵是必須撒上一把食用海鹽，讓其樹苗能夠更好適應高溫高熱高鹽的環境。

《中新網》報導，過去都說中建「天上無飛鳥，地上無寸草」，在幾代中建人的不懈努力下，該島的綠樹已成蔭，椰子樹存活489棵，木麻黃（馬尾松）達到5536棵，羊角樹基本成林也有1423棵。幾十年來，駐島的解放軍海軍官兵運用「反常識」方法，借助「反常識」植物，在高溫高濕高鹽高日照、缺土缺淡水又多台風的惡劣環境下，將中建改造成綠沙洲。

「在這裡種椰子樹，撒鹽是必不可少的一道環節」，西沙現役部隊裡服役時間最長的解放軍海軍士官邱華指出，種椰子樹撒鹽是西沙這邊的一個傳統，寄意椰子樹將來能長得越來越好。另外撒鹽之後，椰子樹苗能夠更好適應高溫高熱高鹽的環境，而鹽巴裡微量元素也能幫助椰子樹成長得更好

▼中建島的東郊松林。

▲▼過去曾有「南海戈壁」之稱的三沙中建島，現今已成為綠沙洲。（圖／翻攝自中新網）

島上官兵除了運用撒鹽等「反常識」的種植方法，還借助海馬齒等「反常識」植物，綠化和固化中建白沙灘。據了解，海馬齒是一種肉質草本鹽生植物，具有在全淡水和全海水環境中均能正常生長等特點。2006年，解放軍士兵張孝偉和海馬齒搭乘同一艘船首次登陸中建，自此雙雙在這個平均海拔不到2米、面積不足1.2平方公里的海島上紮根。

如今已是四級軍士長的張孝偉說，在5、60攝氏度的沙灘上，只要截取一小段海馬草，挖一個淺坑埋上就能存活，而水分越是充足的地方，它的根莖越是翠綠，相反在比較乾旱的地方其根莖則越是鮮紅。利用上述特性，他們在中建的沙灘上種出巨幅五星紅旗等大地景觀，甚至太空中的衛星也能輕鬆識別。

▲▼過去曾有「南海戈壁」之稱的三沙中建島，現今已成為綠沙洲。（圖／翻攝自中新網）

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關鍵字：中建島,南海,三沙,椰子樹,解放軍,大陸軍武,軍武

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