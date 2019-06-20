英國廣告新規上路！禁止「性別刻板印象」內容　違者通通下架

▲廣告不應過分強調性別。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／編譯

英國本月14日開始實行新的廣告規範，禁止所有廣告出現性別刻板印象的內容，包含男孩缺乏男子氣概、女孩數理較差、母親負責打掃家裡、父親手忙腳亂地換尿布等內容，都不可以在廣告中出現，希望可以藉此降低性別不平等現象。英國廣告標準管理局（ASA）表示，某些刻板印象足以造成傷害，並會限制兒童、年輕人和成年人的選擇、抱負和機會，現階段違反規定的廣告都會被下架。

新規定上路後，廣告商必須對內容的設計投入更多心力，英國廣告標準管理局指出，規範的媒體範圍包含電視、電台、報紙和社群媒體，「我們的研究證明，廣告中的性別刻板印像是多麼有害，會加劇社會的不平等，讓我們所有人付出代價。」

A new rule banning harmful gender stereotypes in ads has come into force today. Ads must not include gender stereotypes that are likely to cause harm, or serious or widespread offence https://t.co/8rWvi3Q139 pic.twitter.com/AX0O6XtTki — ASA (@ASA_UK) 2019年6月14日

廣告標準管理局也給出幾個可能會遭到下架得範本，例如女性不會停車、告訴媽媽該買哪種清潔劑、要男性更大膽、要女性更體貼等，「隨著時間的推移，廣告中的一些描述可能會限制人們的潛力。為了不同性別的利益，廣告商必須迴避這些過時的描述，也非常感謝許多行也已先行做出改善。」

不過也有部分反對人士認為，這些規定過於「政治正確」。對此美國廣告標準局發言人瓊斯（Craig Jones）表示，現實生活中有許多因素，包含性別刻板印象在內．都讓人們無法充分發揮自己的潛力，進而造成傷害，這樣的狀況必須從現在開始改變。