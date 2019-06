英國廣告新規上路！禁止「性別刻板印象」內容　違者通通下架

▲廣告不應過分強調性別。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)



記者張方瑀/編譯

英國本月14日開始實行新的廣告規範,禁止所有廣告出現性別刻板印象的內容,包含男孩缺乏男子氣概、女孩數理較差、母親負責打掃家裡、父親手忙腳亂地換尿布等內容,都不可以在廣告中出現,希望可以藉此降低性別不平等現象。英國廣告標準管理局(ASA)表示,某些刻板印象足以造成傷害,並會限制兒童、年輕人和成年人的選擇、抱負和機會,現階段違反規定的廣告都會被下架。

新規定上路後,廣告商必須對內容的設計投入更多心力,英國廣告標準管理局指出,規範的媒體範圍包含電視、電台、報紙和社群媒體,「我們的研究證明,廣告中的性別刻板印像是多麼有害,會加劇社會的不平等,讓我們所有人付出代價。」

