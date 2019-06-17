確定了！長榮航空勞資協商敲定6/20重啟　「開放媒體進場直播」

▲長榮航空勞資協商時間敲定6/20登場，雙方同意開放媒體進場直播。（圖／資料照／桃園市空服員職業工會提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空17日與桃園市空服員職業工會進行第三次協商前的會前會，在主管機關勞動部建議下，雙方敲定6月20日重啟協商會議，由勞動部政務次長劉士豪主持，協商會議時將開放媒體進場直播。雙方也同意各指派一名專家學者協同主持，長榮推薦的律師柯莉娟，桃空職工則推薦范雲教授。

針對勞資協商會議，長榮航空堅持一貫的立場，強調協商過程一定要公開、透明、開放媒體進場直播。長榮航空指出，因為過去的團體協商會議、調解會議、重啟協商會議，都是以閉門會議的方式進行，但屢次桃空職工的協商代表在會議結束後的發言或是記者會，常會扭曲會議的內容，並且抹黑長榮航空，包括前二次5月24日及5月29日的重啟協商會議，皆是如此。

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長榮航空表示，唯有以公開、透明的方式，開放媒體進場直播，避免各說各話的狀況，而且此事涉及公眾利益，如此才能接受社會的檢視與公評。雙方今在勞動部建議下，也終於同意開放媒體進場直播，時間訂在6月20日下午1點於台北凱薩飯店4樓進行。

▲長榮航空強調，一直以來都堅持開放媒體進場直播，避免會後雙方各說各話的狀況。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

長榮航空表示，柯莉娟律師專精航空法及太空法，是第一位受領美國波音航空及太空法獎學金，在麥基爾大學攻讀航空法及太空法法學博士學位的華人，曾任教於台灣東海大學、受邀於國際會議擔任講者與談者，並曾發表國際航空法等相關論著，除了擁有廣泛理論知識，同時也具備豐富的法律實務經驗。

桃空職工則發出聲明表示，在這次會議中，工會仍然花很多時間強調勞資會議直播必須在公平、對等的原則下進行。但是整個會前會的討論，工會仍然強烈感覺，包括是否直播、主持人選、「都是長榮航空說了算」，非常強硬，工會在其中沒有太多討論空間。

▲桃園空服員職業工會認為，勞資協商會前會的討論，工會在其中沒有太多討論空間。（圖／記者紀佳妘攝）

工會表示，自啟動罷工投票程序後，一直以來希望與資方進行對等協商，包括放棄端午連假罷工，以及屢次釋放協商善意。為讓雙方儘早進行正式協商會議，工會會做好最好的準備於6月20日全力應戰，屆時希望會員與社會大眾給予支持。