　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確定了！長榮航空勞資協商敲定6/20重啟　「開放媒體進場直播」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長榮航空空服員勞資爭議協商。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

▲長榮航空勞資協商時間敲定6/20登場，雙方同意開放媒體進場直播。（圖／資料照／桃園市空服員職業工會提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空17日與桃園市空服員職業工會進行第三次協商前的會前會，在主管機關勞動部建議下，雙方敲定6月20日重啟協商會議，由勞動部政務次長劉士豪主持，協商會議時將開放媒體進場直播。雙方也同意各指派一名專家學者協同主持，長榮推薦的律師柯莉娟，桃空職工則推薦范雲教授。

針對勞資協商會議，長榮航空堅持一貫的立場，強調協商過程一定要公開、透明、開放媒體進場直播。長榮航空指出，因為過去的團體協商會議、調解會議、重啟協商會議，都是以閉門會議的方式進行，但屢次桃空職工的協商代表在會議結束後的發言或是記者會，常會扭曲會議的內容，並且抹黑長榮航空，包括前二次5月24日及5月29日的重啟協商會議，皆是如此。

請繼續往下閱讀...

長榮航空表示，唯有以公開、透明的方式，開放媒體進場直播，避免各說各話的狀況，而且此事涉及公眾利益，如此才能接受社會的檢視與公評。雙方今在勞動部建議下，也終於同意開放媒體進場直播，時間訂在6月20日下午1點於台北凱薩飯店4樓進行。

▲▼長榮航空空服員勞資爭議協商。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

▲長榮航空強調，一直以來都堅持開放媒體進場直播，避免會後雙方各說各話的狀況。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

長榮航空表示，柯莉娟律師專精航空法及太空法，是第一位受領美國波音航空及太空法獎學金，在麥基爾大學攻讀航空法及太空法法學博士學位的華人，曾任教於台灣東海大學、受邀於國際會議擔任講者與談者，並曾發表國際航空法等相關論著，除了擁有廣泛理論知識，同時也具備豐富的法律實務經驗。

桃空職工則發出聲明表示，在這次會議中，工會仍然花很多時間強調勞資會議直播必須在公平、對等的原則下進行。但是整個會前會的討論，工會仍然強烈感覺，包括是否直播、主持人選、「都是長榮航空說了算」，非常強硬，工會在其中沒有太多討論空間。

▲▼桃園空服員職業工會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲桃園空服員職業工會認為，勞資協商會前會的討論，工會在其中沒有太多討論空間。（圖／記者紀佳妘攝）

工會表示，自啟動罷工投票程序後，一直以來希望與資方進行對等協商，包括放棄端午連假罷工，以及屢次釋放協商善意。為讓雙方儘早進行正式協商會議，工會會做好最好的準備於6月20日全力應戰，屆時希望會員與社會大眾給予支持。

ET快訊
清純女團穿爆乳裝「半個胸部掉出來」　網罵翻：故意的
浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

關鍵字：長榮航空,長榮航空空服員,桃園市空服員職業工會,空服員罷工

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／中了明天提離職！威力彩「頭獎5.8億」號碼出爐　快來兌獎

確定了！長榮航空勞資協商敲定6/20重啟　「開放媒體進場直播」

將強制噴藥！高雄發現首例秋行軍蟲　韓國瑜喊話中央：盡快研擬IPM

交部人事異動！航港局長郭添貴上任　港務公司總經理由陳劭良接任

家庭壓力擊垮婚姻！同婚首日屏東12伴侶搶登記…「來不及滿月」一對悄閃離

影／樓下超商來正妹店員　他每天買拿鐵加5顆糖「被記住了」...2年後結局萬人驚

揪團了！樂桃、香草航空2人8折、3人↑7折　最便宜單程1170元就能飛

2校申請調漲學雜費　中華大學、樹人醫專預定漲幅2.5%

峇里島員工旅遊！護理師妻一早「解放比基尼」美炸　他1打2怨念深...萬人讚爆

林佳龍喊話「Uber可以一起贏」　交部同意研議增加協議費率！

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

「安娜貝爾」又出沒了!!　CHAMPION看VR嚇到癱...

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

快訊／中了明天提離職！威力彩「頭獎5.8億」號碼出爐　快來兌獎

確定了！長榮航空勞資協商敲定6/20重啟　「開放媒體進場直播」

將強制噴藥！高雄發現首例秋行軍蟲　韓國瑜喊話中央：盡快研擬IPM

交部人事異動！航港局長郭添貴上任　港務公司總經理由陳劭良接任

家庭壓力擊垮婚姻！同婚首日屏東12伴侶搶登記…「來不及滿月」一對悄閃離

影／樓下超商來正妹店員　他每天買拿鐵加5顆糖「被記住了」...2年後結局萬人驚

揪團了！樂桃、香草航空2人8折、3人↑7折　最便宜單程1170元就能飛

2校申請調漲學雜費　中華大學、樹人醫專預定漲幅2.5%

峇里島員工旅遊！護理師妻一早「解放比基尼」美炸　他1打2怨念深...萬人讚爆

林佳龍喊話「Uber可以一起贏」　交部同意研議增加協議費率！

女友愛付出卻讓人心好累！專家揭「大女人心態」為何不得寵？

張曼玉淚曝「潛規則」：最討厭假笑和飯局！　親吐淡出影壇原因

盧秀燕FB遭「韓粉」灌爆　意外釣出韓國瑜本人回應了！

互毆分床睡「鼓勵老公婚外情」　星座專家爆遭公公軟禁

快訊／士林雙子星大樓9F深夜「火舌竄出」！多人受困待援　警消馳援灌救

iM短影「聲林海選最終章」5位進棚正式選手出爐！

澳門球員抗議棄賽世界盃　足總盃「不防守」雙方狂進39球

鯨魚遭活活斬尾…拖斷肢海中漂流　拼命掙扎卻只能往海底沉下去

《平論無雙》大咖力挺！平秀琳邀名嘴分析2020大選

女粉一見他…直接飛撲環抱！　炎亞綸秒接住「寵粉影片」曝光

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

極品健身妹被神出！老司機暴動：..

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換..

超商來正店員　他每天買拿鐵多糖

常買的肉攤沒開！她換一間遭老闆..

辦623…館長被陸封台　血虧破..

老婆解放比基尼美炸！他1打2怨..

電影看一半才現身！基隆妹秒放生

長髮女「滿身血」倒車格　她走近..

阿公出殯！白目媳帶女兒畢旅反嗆..

7年級當藥師「高薪+工作單純」..

一張圖看一周天氣！下波變天時間..

吳念真PO蟲照　防檢局神回

對流旺盛！中嘉投12縣市大雨特..

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

更多熱門

相關新聞

地勤爭罷工支援津貼　長榮航空揭真相

桃園市空服員職業工會取得合法罷工權，隨時醞釀發動罷工，長榮航空企業工會主張，若遇罷工，要求長榮航空應給予地勤人員支援津貼。對此，長榮航空批評，長榮企工高達8成的幹部同時身兼桃空職工的主要幹部，「一批人馬，兩塊招牌」，左手扮黑臉，右手扮白臉，但強調若遇突發事件，公司會依法給予相關酬勞及休息時間。

勞資爭議延燒　長榮航：堅持協商會議無條件直播

長榮：堅持不設限開放媒體進場直播

長榮罷工案　20日協商前絕不輕易罷工

交部擬罷工應變計畫避免旅客滯留

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

老翁在水塔洗澡大小便　住戶喝1年多臭水

Grace吐露「最卑微心聲」無法放生阿翔

網瘋傳「姊夫睡了女友」鬧婚禮　賓客：八點檔

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

超商來正店員　他每天買拿鐵多糖

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

常買的肉攤沒開！她換一間遭老闆娘洗臉

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面