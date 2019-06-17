英特爾出手挺華為？　聯手高通「秘密遊說」美國政府

▲高通、英特爾傳「秘密遊說」美國政府放寬華為禁令。（合成圖／翻攝路透社）

大陸中心／綜合報導

華為遭限制後，半導體巨頭博通日前表示很「受傷」。和博通處境相似，美國其他晶片巨頭的日子也不好過。外媒指出，包括高通（Qualcomm）、英特爾（Intel Corporation）、賽靈思（Xilinx）在內的多家美國晶片大廠正「悄悄」遊說美國政府，要求放寬對華為的銷售禁令。

據路透社報導，消息人士透露，高通、英特爾、賽靈思公司的高管5月底參加了美國商務部的一次會議，討論與華為相關的應對措施。

路透社稱，有四位知情人士表示，高通還就此事向美國商務部施壓（has also pressed）。還有三名知情人士稱，美國晶片製造商認為，「華為銷售的智慧手機和電腦伺服器等產品使用的都是常用部件，不太可能出現與中國科技公司5G網路設備相同的安全問題。」還有一位人士指出，「 這不是幫助華為，而是為防止對美國公司造成傷害， 」。

報導稱，2018年華為花費700億美元採購零部件。其中，約110億美元流向了高通、英特爾等美國公司。一位熟知高通現狀的知情人士透露，高通希望能夠繼續向華為提供晶片。

▲高通、英特爾傳「秘密遊說」美國政府放寬華為禁令。（圖／路透）

對於企業們的訴求，美國商務部的一位代表說，「例行回答了企業關於監管要求範圍的詢問 」，同時補充說，「磋商不會 影響執法行動 」。對此，英特爾、賽靈思和高通均拒絕評論，至於華為也沒有回應。

在美國晶片製造商向政府遊說之際，華為公共與政府事務部總裁辦副總裁威廉姆遜（Andrew Williamson）在墨西哥接受採訪時表示，公司並沒有特別要求任何人進行遊說，「 它們這樣做是出於自己的意願。對它們中的許多企業來說，華為是主要客戶之一 」，「 晶片製造商知道，切斷與華為的業務來往可能會帶來『災難性』的後果。 」