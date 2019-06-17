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更新／午後旺盛對流來了！台南高雄7縣市大雷雨警戒　13縣市大雨特報

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▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲午後對流發展旺盛，13縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

午後對流雲系發展旺盛，氣象局針對雲林、嘉義、台南、南投地區及新北以南至屏東、宜蘭山區等13縣市發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率，並要注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

▲▼大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

【15:05更新】：氣象局針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時0分。提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水。

雷雨編號0052：針對「彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分止。

示警區域
彰化縣：二水鄉
南投縣：竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉
雲林縣：斗六市、斗南鎮、古坑鄉、林內鄉
嘉義市：東區、西區
嘉義縣：太保市、大林鎮、民雄鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山
台南市：新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、六甲區
高雄市：那瑪夏
 

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲新北、桃園等13縣市大雨特報，慎防雷擊、強陣風。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，周一至周三天氣大致穩定，各地為多雲到晴，但中午過後各地易有熱對流發展，尤其山區有局部較大雨勢發生的機率。

溫度部分，西半部及東北部地區高溫約33、34度，尤其在台北盆地、花東縱谷、中南部近山區的河谷可能更高些，東部及東南部高溫約31、32度，各地紫外線指數易達過量或危險級，外出請注意防曬並多補充水份以避免中暑。氣象局已針對高雄市、屏東縣近山區或河谷發布高溫黃燈，在18日中午前後，要留意36度以上高溫發生。

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午後旺盛對流來了！新北桃園13縣市大雨特報　防雷擊強陣風

關鍵字：大雨特報,氣象局,氣象雲

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