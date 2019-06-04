小五導讀《穿裙子的男孩》　「混淆性別vs女孩穿褲」掀家長論戰

▲去年《穿裙子的男孩》一書從龍安國小圖書館下架，引發熱議 。（圖／翻攝網路）

記者崔至雲／台北報導

《穿裙子的男孩》一書去年因家長抗議內容有鼓勵男生裝扮成女生、有害身心健康之嫌，而被北市龍安國小圖書館暫時下架。如今該書再度引發議論，一名家長在臉書社團爆怨公社PO出學校給學生的學習單，導讀的書就是《穿裙子的男孩》，令該名家長氣憤的在學習單寫下，「請不要再導讀易造成性別混淆的書籍。」

該份由師長提供給學生的「學生回饋單」題目包括，你喜歡聽老師朗讀這本書嗎？學生勾選「非常喜歡」；你會願意讀這本小說嗎？學生勾選「非常願意」，但其中一題寫到「你會跟同學、家人討論這本書的內容嗎？」學生則是勾選「完全沒有」。而在最下面的學生回饋表空白處，小朋友寫下，「聽完這本書後，我覺得這本書要表達的是，不管男女，都可以穿裙子。」

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▲家長抱怨，才國小五年級而已，書本內容不只是穿裙子的問題，請不要再混餚小朋友的性別。（圖／翻攝爆怨公社）

但該名家長看到學習單後氣憤PO上網並寫下，「才國小五年級而已，書本內容不只是穿裙子的問題，請不要再混淆小朋友的性別」。但PO出之後引發熱議，家長又加上一段話指出，「怎麼一堆人看了這樣興奮，我有說重點是穿裙子的問題嗎？我不挺同也不反同，我只希望同志議題不要太早介入小學校園內，不懂你們到底是在高潮什麼？」

但在該PO文下方網友們紛紛留言表示，「其實我覺得你的孩子表達得很棒。」「把自己的偏見拿掉再來發文。」「不從小教要等幾歲你覺得？！況且性別混淆的通常是無知的大人！」「穿裙子跟是不是同志，一點關係都沒有。」「男同志也不會每個都穿裙子，這叫性別平等教育好嗎？」

另外，不少網友也指出，「我是女生，但幾乎穿褲子.....這樣有違反你的教育理念嗎？」「按照這個邏輯，或許下一步萌萌們就要發起禁止女性穿褲子的運動了。」「女生穿褲子怎麼不來說？ 是不是性別混亂呢？」「所以女生一定要穿裙子不能穿褲子？」

還有網友說，「照您這說法，蘇格蘭人表示我們連軍隊都女性化，那女人穿褲子應該也很錯亂，全是一群男人婆，別被社會環境思想給制式了，以一本書你兒子不會因此天天吵著跟你要裙子穿的，你放心~女生我就不知道了，因為我小孩自從懂公主後，天天想穿澎裙，我給他看女生穿褲子的書跟影片，她也是不穿褲子要穿裙子啊（攤手）」