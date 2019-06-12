教長潘文忠挺反送中　籲實踐「自由、民主、同理」公民課題

▲上百名學生在香港經貿文化辦事處前靜坐 。（圖／翻攝吳奕柔臉書）

記者崔至雲／台北報導

香港立法會今（12日）恢復二讀審議《逃犯條例》修訂，民間發起「罷市罷工罷課」行動，而台灣也有許多學生集結在香港經貿文化辦事處前靜坐。教育部長潘文忠也在臉書上po文力挺，「這是香港人民捍衛民主家園的重要里程，對我們而言，也是一堂在生活實踐『公民與社會』的課題，寫著自由、民主、同理與行動。」



潘文忠提到，這幾天，有上百萬香港人走上街頭反對送中條例 ，其中有相當多的香港大學生，共同站出來捍衛得來不易的自由、法治與人權，對於他們展現出的強大勇氣與意志力，「我感到敬佩」。

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▲潘文忠指出，這是香港人民捍衛民主家園的重要里程，對我們而言，也是一堂在生活實踐『公民與社會』的課題，寫著自由、民主、同理與行動。（圖／翻攝潘文忠臉書）

「在台灣的教育中，學術與言論自由是我們非常重視且珍貴的資產，在學校的課堂中，我們有著許多對於公民與自由的論述與辯證。」潘文忠指出，反觀香港，現在正在香港發生的事情，想邀請大家一起關注、思考，自由、民主與法治不只是課本上的幾行字，而會透過生活中一個個案例真實體現，需要所有人共同實踐與守護。



潘文忠最後提醒在香港唸書的台灣同學，「這是一個見證民主價值的關鍵時刻，在參與之餘，也請務必注意自身的安全，香港加油。」另外，台大學生會會長吳奕柔今天一早也到香港經貿文化辦事處前聲援，她在臉書提到，上午10點現場已經聚集破百名學生靜坐，預計要靜坐到傍晚6點，邀請同學一同前往聲援。