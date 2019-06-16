我要娶她！　越南妹非法陪酒被逮　恩客奔警局撒錢急救援

▲嘉縣專勤隊會同警方查獲非法外籍女子打工陪酒。（圖／讀者提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

歡場還是有真愛！移民署嘉義縣專勤隊日前會同嘉義縣水上分局，查獲歌友會中多名年輕越南籍女子非法陪酒坐檯，警方依法全數帶回。隨後多名常客趕到專勤隊關心，當中該店一林姓常客隨後向專勤人員表示，女子「阮紅」是自己論及婚嫁的對象，願意幫她繳罰金。

嘉義縣專勤隊日前接獲線報，某歌友會內有多名年輕越南籍女子非法打工陪酒，於是會同水上分局前往查緝，現場查獲多名越南籍女子，平均年齡才20出頭，最年輕的還只有18、19歲，只見每個女子打扮的花枝招展，短裙上身，一個比一個火辣，身上香水味極濃，讓人不動心也難。

該店林姓常客隨後趕到專勤隊，表示該店內阮姓女子將跟自己結婚，手上更捧著數萬元現金，想幫阮紅贖身，因此希望專勤人員高抬貴手，而專勤隊人員不斷勸說林男別衝動受騙，最後僅讓林男協助支付阮紅的機票、臨時收容費用。

移民署提醒國人，切勿聘僱或媒介外來人口從事與許可目的不符的活動或工作，否則觸法遭受重罰，另移民署目前推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」即將於108年6月30日截止，主動投案者可減免罰鍰及縮短再次來臺管制期間，但專案結束後，將從重處罰，再次呼籲逾期滯臺的外來人口儘速向移民署各縣市專勤隊投案，詳情可撥打免付費專線：0800-024-881或向嘉義縣專勤隊（電話：05-3625162）諮詢。